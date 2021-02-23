Uzaktan Kumandalı Oyuncaklar Nasıl Tercih Edilmelidir?

Uzaktan kumandalı oyuncaklar yaş grubu ve türlerine göre onlarca çeşitten oluşmaktadır. Bunlar arabalar, uçaklar, helikopterler, robotlar, pelüş oyuncaklar, ayrıca yeni yeni Lego tarafından ve bazı farklı firmalar tarafından geliştirilen çok parçalı ama uzaktan yönetilebilen oyuncaklar gibi onlarca farklı kategoride bulunmaktadır. Ama biz ülkemizde en çok tercih edilen uzaktan kumandalı araçlar yani uzaktan kumandalı arabalar, uzaktan kumandalı uçaklar, uzaktan kumandalı tekneler ve uzaktan kumandalı helikopterleri inceleyeceğiz

Uzaktan kumandalı oyuncaklar kendi içerisinde 2’ye ayrılmaktadır. Bunlar pille çalışanlar ve likit yakıt yani benzin-dizel karışımı bir yakıtla çalışanlardır. Likit yakıtla çalışanlar profesyonel oyuncuların ve ebeveynlerin tercihidir. RC olarak adlandırılan likit yakıtlı araçlar ortalama neredeyse saatte 60 km/hız ‘a ulaşabilmektedir. RC tip oyuncaklarda çok hızlı oldukları ve materyalleri genellikle metalden yapıldığı için bu oyuncakları 18 yaş altı kullanıcılara tavsiye etmemekteyiz. 18 yaş altı oyuncular için pille kumanda edilen araçlar tavsiye edilmektedir. Ancak burada da her yaşa uygunluğu bulunmamaktadır. 7 yaş ve üzeri çocuklar ve gençler için önerilen (her ürün değil almadan önce kutunun üzerindeki yaş kontrolünü mutlaka sağlayınız) uzaktan kumandalı araçlarda en önemli husus pil tüketimidir. Pil tüketimi yüksek olan araçlardan olabildiğince uzakta durmanızı tavsiye ederiz. Zira hangi marka pili alırsanız alın sizlere sürekli pil maliyeti doğuracağından dolayı yıl içerisinde aldığını pil miktarı, satın aldığınız ürünün miktarını geçmemelidir. Bu yüzden ucuz/ekonomik olarak adlandırılan uzaktan kumandalı araçlardan uzak durmanızı tavsiye ederiz.

REKLAM

Eğer yakınlarınızda bir göl/nehir ya da tatlı su kaynağına erişiminiz varsa uzaktan kumandalı gemi yada uzaktan kumandalı tekneleri tercih edebilirsiniz. Eğer ben bu ürünü denizde de kullanırım derseniz, her uzaktan kumandalı tekne ya da gemi tuzlu suda verimli çalışmaz ve ürünün oluşumu sağlayan parçaları tuzlu suda çabuk deforme olur. Tatlı sularda tuz olmadığından dolayı gemi ya da teknelerinizin yıpranma ömrü daha uzun sürmektedir.

Farklı bir ürün arayışı içerisindeyseniz eğer sizlere tavsiyemiz uzaktan kumandalı iş makineleridir. Uzaktan kumandalı profesyonel iş makineleri ile gerçekten eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. Hatta uzaktan kumandalı iş makinelerini yakın arkadaşlarınız ile farklı iş makineleri ile beraber bir iş parkuru, ya da bir agrega tesisi bile kurabilirsiniz. İş makineleri, oyuncak arabalara göre daha fonksiyoneldir ve daha fazla eğlenceli vakit geçirmenize olanak tanır. Örneğin bir ekskavatör ele alalım. Ekskavatör ile bir toprak, kum ya da benzeri ürünleri kazarak kendinize bir maden oluşturabilirsiniz. Farklı bir arkadaşınızın kamyonuna yükleyip onun da aynı aktivite de görev almasını sağlayabilirsiniz. Özetlersek bir ekip oyunu kurabilirsiniz.

REKLAM

Uzaktan kumandalı helikopter ya da uçaklarda da belirli metrelere kadar uçuş sağlayabilirsiniz. Özellikle çok kanallı helikopterler birden fazla fonksiyonu olduğundan dolayı kullanması biraz yorucu olabilir ancak bir o kadarda zevklidir. Uzaktan kumandalı uçaklara gelirsek, uzaktan kumandalı uçaklarda önemli olan uçağı kaldırmak değil indirmektir 😊 Bu yüzden kalkıştan değil inişte dikkatli olmanız gerekmektedir. Yoksa ters bir inişte oyuncak uçağınızı kırabilirsiniz.