Özgün Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğüne Üzeyir Çakır atandı
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Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğüne Üzeyir Çakır atandı

Bazı bakanlık, kurum ve kuruluşlara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Atama kararlarına göre, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğüne Üzeyir Çakır getirildi. İşte Resmi Gazete atama kararlarına ilişkin haberin detayları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Üzeyir Çakır, Milli Piyango İdaresinin genel müdürü oldu
Üzeyir Çakır, Milli Piyango İdaresi'nin genel müdürü oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Üzeyir Çakır'ın ataması yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen görevden alınarak, yerine Afire Sever'in ataması gerçekleştirildi. Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Eyüp Selman Korten görevden alındı ve yerine Musa Turhan atandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdür Yardımcılığına Hakan Erten getirildi.

Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesi 31 Ekim 2022
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Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesi 31 Ekim 2022
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'Türkiye Yüzyılı'mızın en iddialı alanlarından birisi sağlık'
Çift Geyik Karaca’dan Cumhuriyet’in 99. yılına özel üretim: Geliri Mehmetçik Vakfına bağışlanacak
Ekonomi

Çift Geyik Karaca’dan Cumhuriyet’in 99. yılına özel üretim: Geliri Mehmetçik Vakfına bağışlanacak

Yüzyıllık markalardan Çift Geyik Karaca, çok anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine daha imza atıyor. Atatürk’ün 88 yıl önce giydiği süveteri yeniden üreterek mağazalarında satışa sunan Çift Geyik Karaca markası, elde edilen geliri Mehmetçik Vakfına bağışlayacak.
Danimarka'da halk sandık başına gidiyor
Dünya

Danimarka'da halk sandık başına gidiyor

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Areda Survey araştırdı: Türk halkının yüzde 61,8’i ekmeğini israf etmiyor
Hayat

Areda Survey araştırdı: Türk halkının yüzde 61,8’i ekmeğini israf etmiyor

Areda Survey, bin 200 kişinin katılımıyla Türk halkının ekmek tüketimini araştırdı. Araştırma sonucuna göre katılımcıların yüzde 63,3’ü satın aldığı ekmeğin tamamını tükettiğini, yüzde 61,8 ise ekmeğini israf etmediğini söyledi.

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