Yarısı Bizden Kampanyası 2025: Kimler yararlanabilir? Hibe ve kredi desteği ne kadar? İşte Yarısı Bizden Kampanyası başvuru şartları

İstanbul'daki depremin ardından Yarısı Bizden Kampanyası'na olan ilgi de arttı. Özellikle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un depremden etkilenen binaların da Yarısı Bizden Kampanyası'nda dahil olabileceği açıklamasıyla başvuru şartları gibi detaylar da sorgulanmaya başlandı. Peki Yarısı Bizden Kampanyası başvuru şartları nelerdir? İşte Bakan Kurum'un açıklamaları ve Yarısı Bizden Kampanyası'nın tüm detayları.





BAKAN KURUM'DAN YARISI BİZDEN KAMPANYASI AÇIKLAMASI

İstanbul'daki 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası Bakan Kurum'dan Yarısı Bizden Kampanyası ile ilgili açıklama geldi. Kurum yaptığı açıklamada, "Bunun ardından 6.2'lik depremdeki az hasarlı bina sahipleriyle irtibata geçilecek ve vatandaşlarımız isterlerse yarısı bizden kampanyasına dahil edilecek. Bunun dışında kentsel dönüşümle ilgili başkanlığımız var İstanbul'da. Buraya başvuru yapabilirler. ALO 181'i arayarak da Yarısı Bizden'e başvuru için bilgi alabilirler." dedi.





YARISI BİZDEN KAMPANYASI NEDİR, BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İLK YÖNTEM: YÜKLENİCİ FİRMA İLE DÖNÜŞÜM

Kampanya kapsamında Bakanlık hak sahibinin bir konutu için 700 bin TL hibe ve 700 bin TL kredi, diğer her bir konutu için 1 milyon 400 bin TL kredi veriliyor. Hak sahibinin bir dükkanı için 350 bin TL hibe ve 350 bin TL kredi, diğer her bir dükkanı için ise 700 bin TL kredi desteği sağlanıyor. Bu şekilde Bakanlığın her bir konut için sağladığı 1,5 milyon TL’lik finansman desteğinden faydalanan vatandaşlar evlerini yüklenici firmalarla yeniden inşa ettirebiliyor.

İKİNCİ YÖNTEM: TOKİ VE EMLAK KONUT’LA BÜYÜK ALANLARDA DÖNÜŞÜM

Alan bazlı büyük dönüşümlerde ise Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, TOKİ ve Emlak Konut iş birliği ile vatandaşa destek sağlanıyor. Bu durumda vatandaşlar Yarısı Bizden kampanyasının 700 bin TL’lik hibe desteğini kullanabiliyor. İnşaatları TOKİ ya da Emlak Konut üstleniyor. Hibe tutarı bina maliyetinden düşürülüyor arta kalan borç ise yine uzun vadeli uygun ödeme koşullarıyla taksitlendiriliyor.





BAKANLIKTAN YARISI BİZDEN PAYLAŞIMI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, son güncellemeler sonrası kampanyayla ilgili merak edilenleri yanıtladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından “İstanbul’da kentsel dönüşümü hızlandıran, vatandaşımızı güvenli konutlara kavuşturacak Yarısı Bizden Kampanyamızla ilgili merak ettiğiniz her şey burada” mesajıyla kampanyanın animasyon videosu paylaşıldı.

15 SORUDA İSTANBUL İÇİN YARISI BİZDEN KAMPANYASI

1-Kimler faydalanabilir?

İstanbul’un 39 ilçesinde riskli yapı sahiplerinin tümü kampanyadan faydalanabilir.

2-Proje ön şartları nelerdir?

Yeni projedeki yapı (otopark ve sığınak hariç), eski yapının bir buçuk katı büyüklüğünü geçmemeli.

3-Ev/iş yerimin riskli olup olmadığını nasıl öğrenebilirim?

Bakanlığa bağlı lisanslı kuruluşlara karot örneği baktırılarak risk durumu tespit edilir.

4-Yarısı Bizden’e nasıl başvuru yapılır?

e-Devlet başvurusuna gerek duyulmaz. Kat irtifakı kurulduktan sonra hak sahibi tespiti yaptırmak üzere ilçe belediyesine başvurur. Bakanlıkça belirlenen randevu gününde hak sahibi ile hibe taahhütnamesi ve kredi sözleşmesi imzalanır.

5-TOKİ ve Emlak Konut inşaat desteği veriyor mu?

Bina yerine alan bazlı site benzeri büyük dönüşümlerde tam uzlaşma sağlanması halinde Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, TOKİ ve Emlak Konut iş birliği ile destek sağlanır.

6-Alan bazlı büyük dönüşümde hangi kolaylıklar sağlanır?

700 bin TL’lik hibe, TOKİ ya da Emlak Konut ile de inşa desteği verilir.

7-Alan bazlı dönüşümde geri ödeme nasıl yapılır?

Hibe tutarı bina maliyetinden düşürülür arta kalan borç ise uzun vadeli uygun ödeme koşullarıyla taksitlendirilir.

8-Yüklenici firma ile dönüşümde her konut/iş yeri için ne kadar destek verilir?

Hak sahibinin bir konutu için 700 bin TL hibe ve 700 bin TL kredi, diğer her bir konutu için 1 milyon 400 bin TL kredi verilir. Hak sahibinin bir dükkanı için 350 bin TL hibe ve 350 bin TL kredi, diğer her bir dükkanı için ise 700 bin TL kredi desteği sağlanır.

9-Ödeme hak sahibine mi yükleniciye mi yapılır?

Bina bazlı dönüşümde ödemeler hak sahipleri adına yükleniciye yapılır.

10-Ödeme ne zaman ve nasıl yapılır?

İş başlayınca yüzde 30, taşıyıcı sistemin bitiminde yüzde 30, sıva aşamasında yüzde 30, yapı kullanım izin belgesi alındığında yüzde 10 oranında ödemeler yapılır.

11-Kredi geri ödemeleri ne zaman başlar?

Yapı ruhsatının alınmasından 2 yıl sonra başlar. 10 yıla kadar vade uygulanır. Ödemenin başladığı ilk yıl faiz uygulanmaz. Sonraki yıllar Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranının yarısı kadar güncelleme yapılır.

12-Tahliye/taşınma desteği ne kadar?

Tahliye desteği tek seferde 100 bin TL olarak ödenir.

13-Tahliye desteğinden kiracılar da faydalanabilir mi?

Daire/iş yerinde oturan kiracıysa kiracıya, değilse ev sahibine ödenir.

14-Otopark ve sığınak yapınca hak kaybı olur mu?

Otopark ve sığınak alanları inşaat alanı metrekaresinin dışında tutulur.

15-Kredi için gelir şartı aranır mı?

Hak sahiplerine kredi verilirken gelir ve kredi puanına bakılmaz.





"YARISI BİZDEN KAMPANYASI'NA 611 MİLYAR TL AYIRDIK"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Yarısı Bizden Kampanyası’na 2024 ila 2027 yıllarını kapsayan dönemde bütçeden 611 milyar lira kaynak ayırdıklarını belirtirken, enflasyon hedefinin ise 2025’te yüzde 20’li, 2026’da yüzde 10’lu seviyelere çekmek olduğunu söyledi.





Hayat pahalılığının en önemli nedeninin yüksek kiralar olduğunu belirten Bakan Şimşek, konut arzının daha da arttırılacağını vurguladı. Şimşek, ''Yarısı Bizden Kampanyası’na 2024 ila 2027 yıllarını kapsayan dönemde bütçeden 611 milyar lira kaynak ayırdık. İmkanımız olsa konut üretimine ayırdığımız payı 3’e - 5’e katlamak isteriz'' şeklinde konuştu.

YARISI BİZDEN KAMPANYASI HİBE DESTEĞİ NE KADAR?

'Yarısı Bizden' kampanyası kapsamında hak sahiplerine destek ödemeleri yapılıyor. Hak sahiplerine bir konut için 700 bin lira hibe, 700 bin lira kredi ve diğer her konut için 1 milyon 400 bin lira kredi veriliyor. Aynı şekilde bu ödemeden iş yerleri de yararlanabiliyor. Bir iş yeri için 350 bin lira hibe, 350 bin lira kredi ve diğer her bir iş yeri için 700 bin lira kredi veriliyor.





BAKANLIK ÖDEMEYİ NE ZAMAN VE NASIL YAPACAK?

Ödemeler hak sahibi adına yükleniciye yapılacak. Bakanlık ödemeleri yapıdaki hak sahipleri adına "hak sahiplerinin anlaştığı yüklenici"nin Emlak Katılım Bankası'nda açacağı vadesiz hesabına dört taksitle yapacak.





YARISI BİZDEN KAMPANYASI NEDİR?

“Yarısı Bizden”, İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandırmak ve güvenli yerleşimleri sağlamak için başlatıldı. İstanbul’un 39 ilçesini kapsayan Yarısı Bizden kampanyasını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü koordine ediyor. 26 Nisan- 2 Haziran 2023 tarihlerini kapsayan ilk başvuru döneminde e-devlet üzerinden 106 bin 225 bina ve 1 milyon 225 bin 63 bağımsız bölüme ilişkin başvuru toplandı.





HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından hasar tespit çalışmalarına devam ettiklerini, şu ana kadar 15 bin 13 binanın incelendiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakanlık Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün İstanbul'daki hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.





Açıklamada, Bakan Kurum'un hasar tespit çalışmalarına ilişkin, "İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından vatandaşlarımızın ihbarlarını değerlendiriyor, hasar tespit çalışmalarına devam ediyoruz. Şu ana kadar 15 bin 13 binayı inceledik. 12 bin 398 binanın hasarsız, 1025 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik." değerlendirmesine yer verildi.

21 BİN KONUT DÖNÜŞÜMÜ TAMAMLANDI

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da İstanbul'da "Yarısı Bizden" kampanyası ile şu ana kadar 21 bin konutu dönüştürdüklerini hatırlattı. Kentte 41 bin konut ve iş yerinin projesinin ise devam ettiğini aktaran Kurum, "Son depremde hasar tespit ettiğimiz binaları bu kampanyaya dahil edeceğiz. Tüm riskli binaları dönüştürmek için taleplerinizi bekliyoruz. Dönüşümden korkmayın." ifadelerini kullandı.



