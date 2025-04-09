Yarısı bizden kampanyası nedir? 700 bin TL hibe, 700 bin TL kredi ve 100 bin TL taşınma desteği şartları neler? Bakanlık açıkladı

'Yarısı Bizden', İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandırmak ve güvenli yerleşimleri sağlamak için başlatıldı. İstanbul’un 39 ilçesini kapsayan Yarısı Bizden kampanyasını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü koordine ediyor. İstanbul'da evini yenilemek isteyen vatandaşlar, 700 bin TL hibe, 700 bin TL kredi ve 100 bin TL taşınma desteği imkanlarından faydalanabiliyor. Peki yarısı bizden kampanyası başvuru şartları neler?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın koordinesiyle 2023 yılında başlatılan ve İstanbul'un tüm ilçelerini kapsayan 'Yarısı Bizden' kampanyası ile riskli yapıların dönüşümü devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bahçelievler'de Yarısı Bizden kampanyasından yararlanarak evini dönüştüren emekli Sevim Yazıcı'nın hikayesini sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Kurum, "Bahçelievler'de 40 yıldır yaşadığı evini Yarısı Bizden kampanyamız ile dönüştüren Sevim Yazıcı, İstanbullu hemşehrilerimize bir çağrıda bulunuyor: 'Herkes evini kentsel dönüşüme versin'" ifadelerini kulandı.
'SAĞLAM EVLERDE OTURMAK KISMET OLACAK'
40 yıldır Bahçelievler'de oturan Sevim Yazıcı, asrın felaketinin ardından deprem korkusunun daha da arttığını bu yüzden evini yenileme kararı aldığını belirterek, "Şubat ayında binamız boşaltıldı. Mayıs gibi yıkıldı, ağustos ayında da temeli atıldı. 10 gün kadar önce de sözleşmemiz yapıldı. Öğrendiğime göre Bakanlık 10 güne kadar ödemeleri daire sahipleri adına müteahhidimize yapacakmış. Çok güzel bir uygulama. 700 bini hibe 700 bini kredi bizler için büyük bir avantaj. İyi ki böyle bir kampanya çıkmış. Binamız üç ay sonra teslim edilecek. Yeni ve sağlam evlerimizde oturmak kısmet olacak" dedi.
'ESKİ BİNALARI ARTIK GÖRMEYECEĞİZ'
Yazıcı, binada yaşayan vatandaşların tamamının oyu ile sözleşmenin onaylandığını ifade ederek şöyle konuştu:
"Eski binaları artık görmeyeceğimiz için çok mutluyum. Bahçelievler daha da güzelleşiyor. İnsanlar çürük, depreme dayanıksız evlerde oturmasınlar. Bu proje çok güzel bir uygulama. Herkes evini mutlaka dönüşüme versin, bu kampanyadan yararlansın. İnşallah herkes depreme dayanıksız evlerini yıktırıp yeniden yaptırır."
YARISI BİZDEN KAMPANYASI NEDİR?
İLK YÖNTEM: YÜKLENİCİ FİRMA İLE DÖNÜŞÜM
Kampanya kapsamında Bakanlık hak sahibinin bir konutu için 700 bin TL hibe ve 700 bin TL kredi, diğer her bir konutu için 1 milyon 400 bin TL kredi veriliyor. Hak sahibinin bir dükkanı için 350 bin TL hibe ve 350 bin TL kredi, diğer her bir dükkanı için ise 700 bin TL kredi desteği sağlanıyor. Bu şekilde Bakanlığın her bir konut için sağladığı 1,5 milyon TL’lik finansman desteğinden faydalanan vatandaşlar evlerini yüklenici firmalarla yeniden inşa ettirebiliyor.
İKİNCİ YÖNTEM: TOKİ VE EMLAK KONUT’LA BÜYÜK ALANLARDA DÖNÜŞÜM
Alan bazlı büyük dönüşümlerde ise Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, TOKİ ve Emlak Konut iş birliği ile vatandaşa destek sağlanıyor. Bu durumda vatandaşlar Yarısı Bizden kampanyasının 700 bin TL’lik hibe desteğini kullanabiliyor. İnşaatları TOKİ ya da Emlak Konut üstleniyor. Hibe tutarı bina maliyetinden düşürülüyor arta kalan borç ise yine uzun vadeli uygun ödeme koşullarıyla taksitlendiriliyor.
BAKANLIKTAN YARISI BİZDEN PAYLAŞIMI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, son güncellemeler sonrası kampanyayla ilgili merak edilenleri yanıtladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından “İstanbul’da kentsel dönüşümü hızlandıran, vatandaşımızı güvenli konutlara kavuşturacak Yarısı Bizden Kampanyamızla ilgili merak ettiğiniz her şey burada” mesajıyla kampanyanın animasyon videosu paylaşıldı.
15 SORUDA İSTANBUL İÇİN YARISI BİZDEN KAMPANYASI
İstanbul’un 39 ilçesinde riskli yapı sahiplerinin tümü kampanyadan faydalanabilir.
Yeni projedeki yapı (otopark ve sığınak hariç), eski yapının bir buçuk katı büyüklüğünü geçmemeli.
Bakanlığa bağlı lisanslı kuruluşlara karot örneği baktırılarak risk durumu tespit edilir.
e-Devlet başvurusuna gerek duyulmaz. Kat irtifakı kurulduktan sonra hak sahibi tespiti yaptırmak üzere ilçe belediyesine başvurur. Bakanlıkça belirlenen randevu gününde hak sahibi ile hibe taahhütnamesi ve kredi sözleşmesi imzalanır.
Bina yerine alan bazlı site benzeri büyük dönüşümlerde tam uzlaşma sağlanması halinde Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, TOKİ ve Emlak Konut iş birliği ile destek sağlanır.
700 bin TL’lik hibe, TOKİ ya da Emlak Konut ile de inşa desteği verilir.
Hibe tutarı bina maliyetinden düşürülür arta kalan borç ise uzun vadeli uygun ödeme koşullarıyla taksitlendirilir.
Hak sahibinin bir konutu için 700 bin TL hibe ve 700 bin TL kredi, diğer her bir konutu için 1 milyon 400 bin TL kredi verilir. Hak sahibinin bir dükkanı için 350 bin TL hibe ve 350 bin TL kredi, diğer her bir dükkanı için ise 700 bin TL kredi desteği sağlanır.
Bina bazlı dönüşümde ödemeler hak sahipleri adına yükleniciye yapılır.
İş başlayınca yüzde 30, taşıyıcı sistemin bitiminde yüzde 30, sıva aşamasında yüzde 30, yapı kullanım izin belgesi alındığında yüzde 10 oranında ödemeler yapılır.
Yapı ruhsatının alınmasından 2 yıl sonra başlar. 10 yıla kadar vade uygulanır. Ödemenin başladığı ilk yıl faiz uygulanmaz. Sonraki yıllar Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranının yarısı kadar güncelleme yapılır.
Tahliye desteği tek seferde 100 bin TL olarak ödenir.
Daire/iş yerinde oturan kiracıysa kiracıya, değilse ev sahibine ödenir.
Otopark ve sığınak alanları inşaat alanı metrekaresinin dışında tutulur.
Hak sahiplerine kredi verilirken gelir ve kredi puanına bakılmaz.