Vlahovic'in küllerinden doğuşu

Futbolda bazen bir oyuncunun yeniden ayağa kalkması için büyük transferlere, milyonluk yatırımlara ya da uzun zamana ihtiyaç yoktur. Bazen doğru teknik adamla yeniden buluşmak yeterlidir. Dusan Vlahovic'in Beşiktaş'taki hikâyesi de tam olarak bunu anlatıyor. Juventus'ta zaman zaman beklentilerin uzağında kalan, üzerine yapıştırılan soru işaretlerini silemeyen Sırp golcü, İstanbul'da bambaşka bir görüntü çiziyor. 9 maçta 9 gol... Üstelik bunu tesadüfle açıklamak mümkün değil.

Burada Vincenzo Italiano'nun payını ayrı bir yere koymak gerekiyor. Çünkü bu ikili birbirini ilk kez tanımıyor. Fiorentina'da birlikte çalıştıkları dönemde Vlahovic'in neler yapabileceğini zaten görmüştük. Şimdi aynı hikâyenin Beşiktaş'ta yeniden yazıldığını izliyoruz. Italiano, oyuncusunun hangi koşullarda verimli olacağını biliyor. Vlahovic de kendisine duyulan güvenin karşılığını sahada veriyor. Bana göre Beşiktaş'ın sezon başındaki en isabetli hamlelerinden biri, yalnızca iyi bir golcü transfer etmek değil, bu golcüyü en iyi tanıyan teknik adamla buluşturmak oldu.

Elbette Avrupa maçlarında henüz gol atamamış olması bir eksiklik. Ancak ligdeki performansı düşünüldüğünde Vlahovic'i yalnızca istatistikler üzerinden değerlendirmek haksızlık olur. Asıl merak ettiğim, sezonun ilerleyen bölümünde bu performansını ne kadar sürdürebileceği. Çünkü Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışında kalabilmesi için böyle bir golcüye ihtiyacı var. Vlahovic'in yeniden kendisini bulması Beşiktaş adına büyük kazanç. Görünen o ki Sırp yıldızın yeniden yükselişinde en büyük pay sahibi, onu daha önce de zirveye taşıyan Italiano olacak.