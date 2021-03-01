Bitcoin size hem çok kar ettirebilir, hem de zarar ettirebilir. Bazı hatalar yapmamanız için sizlere yeni başlayanlar için bitcoin adlı rehber oluşturduk. Sonuna kadar okumanızı tavsiye ediyoruz. Yazımızdaki hiçbir nokta yatırım tavsiyesi değildir. Kararlarınızı kendiniz almanız gerekmektedir.

Bitcoin Nedir?

2008 yılında Satoshi Nakamoto isimli bir bilgisayar yazılımcısı arada herhangi bir banka olmadan, kişiden kişiye gönderilebilen bir para icat ettiğini açıkladı. Öncelerde kimsenin çok fazla ilgilenmediği bitcoin, şimdilerde ise yüksek fiyatlara ulaştı ve fiyatları artmaya devam ediyor. Bitcoin ile ilgili çok kişinin bilmediği bir bilgiyi de paylaşalım. Toplamda 21 milyon adet üretilecek olan bitcoinin üretimi 2140 yılında bitecektir. Ancak burada şöyle bir nokta var. Bu üretim 2024 yılında %93.75 civarlarına ulaşılacağı ve 2036 yılında ise %99 Bitcoinin üretileceği öngörülmektedir. Bitcoin’in ne olduğu ile ilgili çok fazla detaya girmeden diğer başlıklarımıza gireceğim. Dilerseniz wikipedia sayfasından bitcoin ile ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz.

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Bitcoin Almak İçin Hangi Siteyi Tercih Etmeliyim?

Bitcoin almak için güvenilir bir borsa seçmeniz en önemli konulardan bir tanesi. Güvenilir borsayı nasıl seçeceğim derseniz https://buldumz.com/bitcoin-siteleri/ burada bütün güvenilir kripto para siteleri mevcut. Özelliklerini de öğrenip sizde kolayca bitcoin satın alabilirsiniz. Bitcoin aldıktan sonra bu borsalarda paranızı saklayabilir veya soğuk cüzdan dediğimiz USB bellek gibi olan belleklerde de bitcoinlerinizi saklayabilirsiniz. Bu borsalarda da paranızı tutmanızda herhangi bir problem yok. Tercih ettiğiniz borsanın mobil uygulamasını da indirip telefonunuzdan işlemlerinizi yapabilir ve piyasayı takip edebilirsiniz.

Bitcoin Aldım Şimdi Ne Yapmalıyım?

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Bitcoin veya diğer alt coinlerde aslında bana göre 2 türlü kazanma yöntemi var. Birincisi bitcoininizi tutarak ve hiç borsaya bakmayarak ikinci yöntem ise trade yapmak. Trade yapmaya başlamadan önce bazı öğrenmeniz gereken terimler vardır. Şimdi o terimlerden ve ipuçlarından biraz bahsetmek isterim. Bunlara da geçmeden önce eğer bitcoin alım satımına yeni başlıyorsanız küçük yatırımlar ile başlamanız sizin için en doğru seçim olacaktır.

· Destek Direnç: Destek ve dirençler insanların psikolojilerini kullanarak oluşmuş alış ve satış noktalarıdır. Fiyat desteğe geldiğinde yukarı, dirence geldiğinde ise aşağı düşmesi muhtemeldir. Destek ve dirençler gerçekten hayat kurtaran ve pozisyona tam girmeniz için harika noktalardır. İşlem yaparken belirlediğiniz desteklerden alım yapmalı, dirençlerde ise satışlarınızı gerçekleştirmelisiniz. Destek ve dirençleri anlatan videoları youtube’dan izleyebilirsiniz. Kesinlikle çok iyi bir şekilde öğrenmeniz gerektiğini unutmayın.

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· Stop Loss: Stop-loss aslında bizim hayat kurtarıcımız ve borsalara küsmememizi sağlayan yöntemlerden bir tanesidir. Örnek vermek gerekirse bitcoin şuan 52.000$ diyelim. Biz bu noktadan satın aldık ve stop işlemimizi şöyle koyduk. 50.000$’a düşerse 49.950$’dan sat. Yani bitcoin 50.000$ a düştüğünde otomatik olarak biraz altından satış gerçekleştirilir. Bu piyasalar çok volatil piyasalar olduğu için stop-loss’suz işlem yapmamamız gerekir. Bir gün uyandığımızda bütün paramızı kaybetmiş olabiliriz. Örnek üzerinden gitmek gerekirse, bazen 50.000$’a düşüş yaşayıp bizim satışımız gerçekleşir ancak daha sonra hareket yukarı yönlü olur buna da stop patlatma diyebiliriz. Borsalarda genellikle yapılan bir harekettir ancak bütün parayı kaybetmektense %3 gibi bir miktar stop koyarsak büyük düşüşlerden kaçmış oluruz.

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· Indikatörler: Indikatörler bize belli zamanlarda al veya sat sinyalleri veren yazılımlardır. Bu yazılımlar bize nerelerde almamız gerektiğini ve satış yapmamız gerektiğini gösterir. Başlangıç için MACD, RSI, Hareketli Ortalamaları öğrenmeniz yeterli olacaktır. Bu indikatörleri öğrenmeniz için Youtube videolarından faydalanabilirsiniz.

· Short-Long Nedir: Borsalarda fiyat yukarı giderken Long aşağı giderkende Short pozisyona girip kazanabilirsiniz. Aslında bitcoin borsalarında sadece bitcoinin yükselişini tahmin etmek yerine, bitcoin’in düşüşünden de para kazanmak mümkündür. Bunun için Vadeli işlemler bölümünü incelemeniz gerekmektedir.

· Kaldıraç Nedir: Yeni başlıyorsanız kaldıraçla işlem yapmanızı tavsiye etmem ancak biraz öğrendikten sonra kaldıraç ile güzel kazançlar sağlayabilirsiniz. Örnek vermek gerekirse 0.1 bitcoininiz var 10 kaldıraçla işlem yaptığınızda 1 bitcoininiz varmış gibi işlem yaparsınız. Yani bitcoinin %1 lik hareketinde %10’luk bir kar veya %10 luk bir zararla işleminizi kapatabilirsiniz. Kaldıraç ile işlem yapmaya başlayacaksanız da en fazla x3 kaldıraç kullanmanız kayıplarınızı en aza indirecektir. Kaldıraçlı işlemlerde belirli bir seviyeye düşüş olursa bütün paranızı kaybetme riskinizin de olduğunu unutmamak gerekmektedir.

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· Tradingview: Tradingview en çok kullanılan analiz sitelerinden bir tanesidir. Burada destek ve direnç bölgelerinizi belirleyip Alarm kurabilirsiniz. Sizin belirlediğiniz desteğe ve dirence geldiğinde telefonunuza bildirim gelir ve bu bildirimi görür görmez işlemlerinizi yapabilirsiniz. Bu siteyi de incelemenizi tavsiye ederim.

Pump Dump Nedir?

Bazı coinlerde çok büyük artışlar görebilirsiniz. Bu artışlar bazı pump ve dump grupları veya ünlüler tarafından yapılan manüpilasyon işlemleri diyebiliriz. Mesela Elon Musk bir tweet atıp DOGE coinini yükseltebiliyor tabii bu coinin yükselişi ne kadar hızlıysa düşüşü de o kadar hızlı oluyor. Bu yüzden bu tarz tweetlere veya pump gruplarına itibar etmemenizi tavsiye ederim. Siz bu pumpları yakalamayıp en üstten alıp biranda paranızın eridiğini görebilirsiniz.

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Türk Bitcoin Borsaları Mı Yabancı Bitcoin Borsaları Mı Tercih Etmeliyim?

Türk borsalarında gerçekten çok iyi işler çıkartan borsalar var. Ancak türk borsalarında ne yazık ki bütün altcoinler yok. Sadece bitcoin veya büyük coinleri alacaksanız türk borsalarını tercih edebilirsiniz. Ancak yukarıda bahsettiğim bazı özellikler de ne yazık ki türk borsalarında yok. Bu yüzden ben yabancı borsaları tercih ediyorum.

Staking Nedir?

Bazı borsalarda coinlerinizi tutarak para kazanabiliyorsunuz. Aslında size vade veriyorlar. Bu da coin kazanmanın yollarından bir tanesi olabilir. Tabii burada şöyle bir şey var siz tuttuğunuzda fiyat aşağı düşüyorsa ne yazık ki kaybınız da oluyor. Ancak uzun vadeli yatırım yapacaksanız staking özelliği gerçekten çok güzel. Bitcoinlerinizi tutarak bu şekilde para kazanmanız mümkün.

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Bitcoin Satın Almak Yerine Üretmek Mantıklı Mı?

Bitcoin üretmenin maliyetleri her sene artarak gitmektedir. Çünkü her sene zorluk seviyeleri artmaktadır. 1 bitcoin üretmenin maliyetinin çok fazla değişkeni vardır. Bu değişkenler arasında cihaz maliyeti, elektrik maliyeti, soğutma maliyet, bakım onarım maliyetleri gibi maliyetler ortaya çıkmaktadır. Bu yüzden ben üretmek yerine satın almayı tercih ediyorum. Bitcoin üretmek için internette birçok bilgi mevcut. Üretim yapacaksanız detaylı araştırma yapıp maliyetlerinizi göz önünde bulundurmanızı öneririm.

Bitcoin’den Gelir Elde Ettim Vergi Öder Miyim?

Şuan için herhangi bir vergi düzenlemesi bulunmuyor ancak ilerleyen zamanlarda nasıl bir yol izlenecek bilmiyorum. Çünkü insanlar buradan gelir elde ediyor ve her gelirin vergiye tabi olduğunu unutmayalım. Bu konu hakkında bir vergi uzmanından yardım almanızı tavsiye ederim.

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Altcoin Nedir?

Bitcoin gibi birçok coin daha vardır. Bu coinlerin bazıları bitcoin ile hareket eder bazıları ise bitcoinden bağımsız hareket eder. Yatırımınızı altcoinlere de yapabilirsiniz. Coinmarketcap sitesinden bütün altcoinleri inceleyip grafiklerine bakabilir. Size uygun olanları seçebilirsiniz.

Umarım yeni başlayanlar için bitcoin rehberimizi beğenmişsinizdir. Sizde bu içeriğimizi bitcoin ile ilgilenmek isteyen arkadaşlarınızla paylaşabilir ve onların bilgi sahibi olmasına yardımcı olabilirsiniz.