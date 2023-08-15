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Ev sahibi olmayanlar için müthiş hamle! İlk kez ev sahibi olacaklara yeni konut kredisi yolda

İlk kez ev sahibi olacaklara düşük kredili ve daha uzun vadeli desteği geliyor. İlk kez ev sahibi olacakları teşvik etmek amacıyla hükümet düğmeye basıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi. İlk kez konut alacaklara 180 ay vade ve yüzde 1,20 seviyelerinde faiz ile çeşitli kampanyalar yapılması gündemde. Faiz oranı ne olacak? Yeni konut kampanyasında vade seçenekleri nedir? Ev kredisi ve destek paketinin detayları.

15:23 . 15/08/2023 Salı
Yeni Şafak
İlk konutunu alacaklar için yeni bir düzenleme geliyor.

İlk konutunu alacaklar için yeni bir düzenleme geliyor.

İlk konutunu alacaklar için yeni bir düzenleme geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Merkez Bankası ve Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) düzenleme üzerinde ortak çalışmaya başladı. İlk ipuçları Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi. Yeni konut kredisi kapsamında konut arzının artı satış fiyatlarıyla kiraların düşmesi hedefleniyor. Ayrıca kredinin kapsamının uzun vadeli olacağı belirtiliyor. Peki kimler yararlanabilecek?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile BDDK ilk kez ev sahibi olmak isteyenler için uygun bir kredilendirme sistemi üzerinde çalışıyor. Konut arzı artınca satış fiyatlarıyla kiralar da düşecek.

İlk kez ev sahibi olacaklar için vade sayısı ne kadar?

TÜGEM Başkan Yardımcısı Mustafa Hakan Özelmacıklı, atv'ye yaptığı açıklamada "Kamu bankaları nezdinde 10 yıl değil, daha önceki bazı kampanyalarda olduğu gibi 180 ay vadeyle verileceğini planlıyoruz" dedi. Düzenleme için tıpkı mortgage gibi uzun vadeli bir konut kredisi uygulanabileceği konuşuluyor. Vadenin 10 yıl değil, 15 yıl olması da seçenekler arasında.

İlk kez ev sahibi desteği sıfır konutlara var mı?

Kampanyanın sıfır konutları kapsayıp kapsamayacağı üzerinde de çalışılıyor. Özelmacıklı bununla ilgili "Boş evlerin de kampanyaya alınabilmesi çok sağlıklı olacak. Daha önce hiç kullanılmamış evlerin de ikinci ellerin de kampanyaya dahil olması sektör açısından bir avantaj oluşturucaktır" değerlendirmesinde bulundu.

İlk kez ev sahibi olacaklara yeni konut kredisi ne kadar?

İlk kez konut alacaklara yüzde 1,20 seviyelerinde faiz ve çeşitli kampanyalar yapılması da gündemde.

İlk kez ev alacaklar için düzenlenen kampanyadan kimler yararlanacak?

Bazı sınırlandırmalar söz konusu olabilir. Daha önce benzer türden sayılabilecek kampanyalarda, örneğin taşınmazı alacağı şehirde yakın zamanda (son 1 yılda) konut satmamış olmak, hisseli bir konuta sahip olsa da hisse oranının yüzde 50’den fazla olmaması gibi kriterler getirilebilir.

Özellikle ilk defa konut alacak kişiler için belli bir süredir o şehirde bulunma şartı da aranabilir. Bu çerçeveler genişletildikçe kredi kullanım oranı daha sınırlı hale getirilecektir. Satın alınan konutta belki belli bir süre oturma şartı da farklı bir düzenleme olarak karşımıza çıkabilir. Bu sayede özellikle gerek kentsel dönüşüm gerek sınırlı arz ile yükselmeye devam eden konut kiraları satışla bir nebze daha olsun gevşeyebilir.

İlk kez konut alacaklara destek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın ilk kez konut alacaklara yapılacak destek açıklamasının satır başları: "Bu kapsamda katılım Finans ve kalkınma bankacılığı konuları gündeme geldi. Buralarda etkili şekilde yine iyi projelere destek olan, parası olana değil bir sistemi nasıl geliştiririz bunlar konuşuldu.

Konut arzı konusunda daha fazla artırma, birinci konut edinimini daha güçlü şekilde teşvik edecek mekanizmalar üzerinde durduk.

DPT ve Dünya Bankası ortak çalışma yapmıştı. Tasarruf oranlarını artırıyor. Kamu olarak ilk konut edinimini destekleyici çerçeve içinde hareket edeceğiz.

Tüm toplumsal kesimlerle Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek zorundayız. Türkiye Yüzyılı bir tek kesimin inşa edeceği yüzyıl değil. 85-86 milyon kesimle inşa edeceğiz. Zorlukların içinden çok daha güçlenmiş ülke olarak hep birlikte çıkacağız. Elbette bunlar süreç meselesi, belli konularda sabırla doğru politikaları izlememiz gerekiyor. Türkiye güçlü tarihi olan bir ülke. Bugünkü dünyada önde gelen ülkelerden bir tanesi. Önümüzdeki dönemde de hepimizin gayretiyle ülkemizi çok daha iyi yerlere taşıyacağız."


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#İlk konut kredisi
#İlk Evim konut kampanyası
#Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
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