Youtube kanalı açan kişiler tanınmak için sabırsızlanıyor. Bir an önce trendler arasına katılmak istiyor. Neyse ki bunun için youtubemarketim.com üzerinden harekete geçilebilir. Şöyle ki:

• Trend olmak isteyenlere abone sunmaya devam eder.

• Abonelerden ziyade izlenme satın almanız sağlanır.

• İsteyenler gönderileri için beğeni de temin edebilir.

Aynı zamanda Youtube 4000 saat izlenme şeklinde pek çok alternatif gözler önüne serilmiştir. Aralarından kendi bütçenize göre istediğinizi seçebilirsiniz. Satın alma işlemleri son derece güvenli bir şekilde gerçekleşir. Arkasından da abonelerin ya da beğenilerin yüklenmesi için harekete geçilir.

Youtube Türk & Yabancı Aboneler

Youtube abone satın al olarak birkaç alternatife yer verilmekte. Mesela önce Türk ya da global şeklinde seçiminizi yapmanız beklenir. Sadece bunlar ile sınırlı kalınmaz. Arkasından:

-Aboneler: 250 ya da 1000 Türk abone şeklinde sayılar belirtilir. Hatta bununla sabit kalınmaz ve hediye aboneler sergilenir. Aralarından istediğinizi seçmeniz beklenir. Hepsine özel fiyatlar belirlenmiştir.

-Özellikler: Tamamen gerçek ve Türk abonelere sahip olmanıza özen gösterilir. Ortalama 15 dakika içerisinde aboneler eklenmeye başlar. Üstelik %100 garantili olacak şekilde abonelerin katılması sağlanır.

Youtube İzlenme Nasıl Alınır?

Youtube Marketim üzerinden sadece abone işlemlerine yer verilmez. Haricinde izlenme için de istediğinizi seçmekte özgürsünüz. Gerek izlenme sayısı gerekse fiyatlar açıkça sergilenir. Bu yolla Youtube izlenme satın al işlemlerine geçmeniz uzun sürmez. Mesela:

· Türk ya da global izlenme tercihinde bulunabilirsiniz.

· Farklı olarak yüksek izlenme sunanlar da mevcut durumda.

Bir de 4000 izlenme sınırına özel çalışmalara yer verilir. Nitekim bu izlenme sınırını aşanların işi uzun sürmez. Hızlı bir şekilde trend videolar arasına katılmaları mümkün olacaktır. Hatta trend olmaları reklam gelirleri açısından bir hayli önemli. Gelirler abonelerin ve izlemelerin fazla olması neticesinde artış gösterir.

Youtube Garantili Video Beğenisi Alma

Youtube beğeni satın al da özel paketler halinde sergilenir. Hem bireysel hem de kurumsal videolara dair beğeni satın almanız sağlanır. Yine önce paketlerin özelliklerini dikkate alarak harekete geçebilirsiniz. Mesela:

-Özellikler: Önce 50, 100 ya da 250 beğeni şeklinde alternatifler sergilenir. Ve +50 ya da +20 şeklinde beğeni kazanmanız sağlanır. Hediyeleri ile aktarılacak olan beğeniler, aktif kullanıcılardan kazanılır.

-Ücretler: Beğenilere karşılık ücretlere karar verilmiştir. Hepsinin cep yakmayan fiyatlar ile sergilenmesi dikkatlerden kaçmıyor. Neticesinde Youtube kullanıcılarının istediklerini seçmesi bekleniyor. Ödemeleri üzerinden de garantili olarak elde etmeleri sağlanacaktır.

Youtube Trendi Nasıl Olunur?

Trend hale gelmek için önce abone sayısını arttırmanız gerekir. Gerek yerli gerekse global kullanıcılar eşliğinde bunu yerine getirmek mümkün. Satın alma işlemleri neticesinde kullanıcılar yani aboneler artmaya başlar. Bu artış ile beraber:

· Videonuz Youtube’da ön sıralara çıkmaya başlar.

· Önerilen videolar arasında boy gösterir.

· Merak uyandırır ve daha fazla tıklama alır.

Bu yolla beğeni kazanması da uzun sürmez. Yine beğenilerin fazla olması gerekir. Böylece trend olma yolunda hızlı bir şekilde ilerlemeye devam edersiniz. Ve izlenmesi fazla olan kanallar arasına katılanlar reklam gelirlerinden faydalanabilir.

Youtube Satın Alma & Ödeme Yöntemleri

Tüm bu paketler için banka ya da kredi kartınızdan ödeme yapabilirsiniz. Güvenli ödeme seçeneklerine yer verilmiştir. Aynı zamanda Banka Havalesi & EFT kabul edilir.

Ödeme ile beraber aboneler aktarılır. Beğeniler ve izlenmeler de artış göstermeye başlar. Bu artış ile trend hale gelmekte zorlanmazsınız. Öyle ki merak uyandırmaya başlar ve organik abonelere sahip olursunuz.

https://youtubemarketim.com/