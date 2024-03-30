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YSK OY KULLANMA SAATLERİ 2024: Oy kullanma ne zaman bitecek, saat kaça kadar sürecek? Oy verme saatleri

31 Mart günü gerçekleşecek Mahalli İdareler Seçimleri için Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen oy kullanma saatleri, farklı illerde değişiklik gösterebilir. Seçmenler, ikametlerine göre belirlenen sandıklara giderek oy kullanacaklar. Oy kullanma işlemi ise sabah saatlerinde başlayacak ve akşam saatlerinde sona erecektir. Vatandaşlar, oy kullanma işlemi için belirlenen saatleri önceden öğrenerek sandıklara gitmeye hazırlanıyorlar. Peki oy kullanma ne zaman bitecek, saat kaça kadar sürecek? Oy verme saatleri

23:00 - 30/03/2024 Cumartesi
Güncelleme: 12:08 - 29/03/2024 Cuma
Yeni Şafak
Oy kullanma saatleri 2024
Oy kullanma saatleri 2024

"Oy kullanma ne zaman bitecek, saat kaça kadar sürecek?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Türkiye sandık başına gidecek. YSK tarafından yayımlanan karara göre seçmenler, sadece kayıtlı oldukları sandıklarda, adrese gönderilen seçmen bilgi kağıdında yazan yer ve sandıkta oy verecek. Peki oy kullanma ne zaman bitecek, saat kaça kadar sürecek? Oy verme saatleri

SEÇİMLERDE OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK KAÇTA BİTECEK?

Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis illerinde ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak.


Bu illerin dışında kalan diğer illerde oy verme saatleri 08.00-17.00 olacak.

SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

31 Mart günü saat 18.00'e kadar radyolar ve her türlü yayın organlarının seçim ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasak olacak, 18.00 ile 21.00 arasında yalnızca YSK'nin seçimle ilgili haber ve açıklamaları yayınlanabilecek.


Saat 21.00’den sonra bütün yayınlar serbest olacak ancak YSK bu süreyi öne alabilecek.


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Seçim yasakları saat kaçta bitecek 2024? 31 Mart Yerel Seçim Yasakları neler, ne zaman bitecek?