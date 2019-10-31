Yükselir Group’tan Malta’ya turizm yatırımı



Doğalgaz, petrol, enerji, yenilenebilir enerji, enerji makinaları, marina, inşaat ve turizm gibi alanlarda faaliyet gösteren Yükselir Group, turizm alanındaki yatırımlarını Malta’ya taşıyacağını duyurdu. Şirket tarafından yapılan açıklamada, otelin yapım bütçesi için 120 milyon euro’luk bütçe ayrıldığı, otelin çok farklı ve lüks bir konseptte olması hedeflendiği ifade edildi.

Açıklamanın devamında; “Otel, 110 odalı olacak ve içerisinde kral süiti, normal süit ve normal odalar yer alacak. Bu lüks otelin mutfağı da turistlerin ilgisini çekecek. Otelde yemek anlamında Malta mutfağı ön planda olacak. Bunun yanı sıra Uzak Doğu, Türk ve İtalyan mutfağından harika menüler sunacak farklı restoranlar açılması da plan dahilinde. Otelin ayrıca etkinlikler için ayrı bir etkinlik salonu da olacak. Burada konferanslar, partiler, düğünler, seminerler, toplantılar ve çeşitli eğlenceler düzenlenebilecek” ifadelerine yer verildi.

GOZO ADASI’NDA YER ALACAK

İnşa edilecek lüks otelin Malta’nın Gozo Adası’nda yapılacağına dair ifadelerin bulunduğu açıklamada; “Yine plana göre inşaat hazır tarihi bir binaya yapılacak ya da sıfırdan inşa edilecek. Bu aşama devlet yetkilileri ile yapılacak görüşmeden sonra kesinleşecek. Bölgede yer alan üst düzey yetkililerle yapacağımız toplantılar sonrasında, ülkenin lüks turizmini canlandırmak için özel hizmet ve servisleriyle ön plana çıkacak harika bir otelle Malta’nın bu anlamdaki ihtiyacını karşılamış olacağız. Ayrıca Türk ekonomisine de ciddi anlamda katkı sunmuş olacak” denildi.

TÜRK TURİZMİ TEMSİL EDİLECEK

Yükselir Group Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Yüksel, Malta’ya yapılacak turizm yatırımı konusunda yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

“Malta, her açıdan özel bir ülke. Gozo Adası da bu anlamda bizim için harika bir seçenek oldu. Bu bölgede ihtiyaç olan lüks turizmini canlandırmak için böyle bir projeye imza atacağız. Tamamen özel konseptte tasarlayacağımız otelimizin tasarımında da dünyaca ünlü markalarla iş birliği içinde olacağız. Bu şekilde hem firmamızı hem de Türk turizmini orada en iyi şekilde temsil etmiş olacağız. Bu ülkemize de, markamıza da ciddi anlamda katkı sunacak.”

Yüksel, “Yükselir Group’un Gozo Adası’na yapmayı planladığı butik otel, bu anlayışa farklı bir boyut sunacak. Butik olması nedeniyle, Malta'daki ihtiyacı karşılayacak olan otel Malta’nın da turizmine ciddi anlamda katkı sağlayacak. Malta'nın ihtiyacı olan üst düzey turistin ilgisini çekeceğiz” dedi.

“MALTA’NIN EKONOMİK BAŞARISINDA TÜRK İŞ ADAMLARININ KATKISI BÜYÜK”

Son zamanlarda Malta’nın Türk iş adamlarının gözde yatırım bölgesi haline geldiğine dikkat çeken Yavuz Yüksel, “Avrupa Birliğinin en küçük üyelerinden olan Malta özellikle de inşaat anlamında yatırıma oldukça elverişli. Geçtiğimiz aylarda Malta Yatırım ve Küçük İşletmeler Bakanı, ülkemizin Malta’da oldukça dinamik bir ekonomi olduğunu belirtmiş ve “Türkiye dünyanın da en dinamik ekonomilerinden birisi. Bu ülke bizim için birçok fırsat barındırıyor bu nedenle özel sektörümüzün de bu fırsatların peşine düşmesini istiyoruz” ifadelerini kullanmıştı. Bu anlamda Türk yatırımcılara göz kırpan Malta, şimdiden en çok tercih edilen ülkelerden birisi haline geldi. Türk iş adamlarının bu zamana kadar Malta’da 1,4 milyar dolarlık yatırımı bulunuyor. Malta’nın ekonomik başarısında Türk iş adamlarının büyük bir katkısı var. Bu da uluslararası ticaret anlamında büyük fayda sağlıyor. Özellikle Türk müteahhitlerin çalışmaları bu anlamda beğeni topluyor. Bu yatırımlar kapsamında Malta ve Türkiye’nin ilişkileri 5 yıldır daha da gelişmeye devam ediyor. Yükselir Group'un yatırımı bu anlamda çok şey ifade ediyor. Bölgeye yapılacak olan en büyük yatırımlardan biri olma özelliğini taşıyacak” diye konuştu.

“MALTA’NIN YATIRIM İÇİN BİRÇOK AVANTAJI VAR”

Yükselir Group Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Yüksel, Malta’nın, özellikle kurumlar vergisi anlamında büyük avantaj içerdiğini söyledi.

“Aynı zamanda Malta’ya yatırım yaparken AB üyesi bir ülkeye yatırım yapıldığı için AB'de ticaret konusunda avantaj kazanılıyor” diyen Yüksel, “Birçok AB ülkesi de krizden sonra yatırımlarını Malta’ya yöneltmeye başladı. Türkiye de bu anlamda Malta aracılığı ile yeni iş ortaklıkları kurabilecek ve Avrupalı yatırımcıyı ülkeye çekebilecek. Malta’nın inşaat konusunda çektikleri sorunlara Türk yatırımcılar çare buluyor. Malta için “parlayan yıldız” olarak ifade edilen inşat sektörü, bu ülkede gelişmeye oldukça elverişli. Bununla birlikte Malta’nın lüks alışkanlıkları da henüz yeni yeni gelişmeye başladı. Yurtdışında mağazaları olan büyük Türk firmaları, Malta’da kendisine kolay bir biçimde yer bulabilecek. Türkiye’nin Malta’daki yatırımları oldukça fazla. Ve gün geçtikçe de büyümeye devam ediyor. Türk firmalar Malta’da önemli projelere imza attıkça hem Malta ekonomisi hem de Türkiye ekonomisi kazanıyor" açıklamasında bulundu