ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ BAŞLAMA TARİHİ: Kış lastiği ne zaman, hangi tarihte takılacak?

Kasım ayına girilmesiyle birlikte, sürücüler için kış lastiği zorunluluğu yeniden gündeme geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, bu yılki uygulama tarihinin değiştiğini duyurdu. Araç sahipleri şimdi “Kış lastiği ne zaman zorunlu olacak, uygulama hangi tarihte başlayacak?” sorularına yanıt arıyor.

ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”nin 4 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini bildirdi.

Bakan Uraloğlu, “Zorunlu kış lastiği uygulama tarihlerini değiştirdik. 1 Aralık’ta başlayıp 1 Nisan’da sona eren zorunluluğu, mevsimsel şartlar gereği 15 Kasım–15 Nisan tarihleri olarak güncelledik. Böylece zorunlu kış lastiği uygulama süresini 4 aydan 5 aya çıkardık.” ifadelerini kullandı.

ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI CEZASI NE KADAR?