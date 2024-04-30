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1 Mayıs'ta borsa açık mı kapalı mı?

Tüm dünyada kutlanan 1 Mayıs İşçi Bayramı yaklaşıyor. Çarşamba gününe denk gelen bayram, resmi tatil olarak geçiyor dolayısıyla vatandaşlar, 1 Mayıs'ta borsada işlem olur mu? hisse alınır satılır mı? sorusuna yanıt arıyor. Peki 1 Mayıs'ta borsa açık mı kapalı mı? Peki 1 Mayıs’ta borsada işlem yapılacak mı? İşte, detaylar.

13:03 - 30/04/2024 الثلاثاء
Güncelleme: 13:41 - 30/04/2024 الثلاثاء
Yeni Şafak
1 Mayıs'ta borsa açık mı? Borsa İstanbul (BİST) 1 Mayıs Çarşamba günü işlem görecek mi?
1 Mayıs'ta borsa açık mı? Borsa İstanbul (BİST) 1 Mayıs Çarşamba günü işlem görecek mi?

1 Mayıs İşçi Bayramı'na geri sayım başlarken, vatandaşlar 1 Mayıs'ta nerelerin kapalı olduğunu araştırıyor. Resmi tatil olarak sayılan ve bu sene Çarşamba gününe denk gelen İşçi Bayramı kapsamında birçok kurum, bir günlüğüne hizmet vermeyecek. Pkeki 1 Mayıs borsa da işlem olur mu? hisse alınır satılır mı?

1 MAYIS’TA BORSA AÇIK MI?

Borsa İstanbul, paylaştığı resmi tatil takvimine göre 1 Mayıs Çarşamba günü kapalı olacak. Borsa, 2 Mayıs Perşembe günü işlem görmeye devam edecek.

1 MAYIS ÇARŞAMBA GÜNÜ KAPALI OLAN YERLER

1 Mayıs resmi tatil olduğundan başta okullar, üniversiteler ve bankalar kapalı olacak. Bununla birlikte kamu kurumlarından olan belediyeler, noterler, vergi daireleri bugün vatandaşlara hizmet vermeyecek. Sağlık ocağı olarak da bilinen Aile Hekimlikleri resmi tatillerde kapalı olmaktadır. Hastanelerin acil servis bölümleri, tüm özel günlerde olduğu gibi açık olacaktır.

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