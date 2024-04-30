1 Mayıs İşçi Bayramı'na geri sayım başlarken, vatandaşlar 1 Mayıs'ta nerelerin kapalı olduğunu araştırıyor. Resmi tatil olarak sayılan ve bu sene Çarşamba gününe denk gelen İşçi Bayramı kapsamında birçok kurum, bir günlüğüne hizmet vermeyecek. Pkeki 1 Mayıs borsa da işlem olur mu? hisse alınır satılır mı?
1 MAYIS’TA BORSA AÇIK MI?
Borsa İstanbul, paylaştığı resmi tatil takvimine göre 1 Mayıs Çarşamba günü kapalı olacak. Borsa, 2 Mayıs Perşembe günü işlem görmeye devam edecek.
1 MAYIS ÇARŞAMBA GÜNÜ KAPALI OLAN YERLER
1 Mayıs resmi tatil olduğundan başta okullar, üniversiteler ve bankalar kapalı olacak. Bununla birlikte kamu kurumlarından olan belediyeler, noterler, vergi daireleri bugün vatandaşlara hizmet vermeyecek. Sağlık ocağı olarak da bilinen Aile Hekimlikleri resmi tatillerde kapalı olmaktadır. Hastanelerin acil servis bölümleri, tüm özel günlerde olduğu gibi açık olacaktır.