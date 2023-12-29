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İstanbullular dikkat! 1 Ocak’ta 04.00 ile 12.00 saatleri arasında bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da 1 Ocak 2024 günü gerçekleştirecek "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet Yürüyüşü" kapsamında pek çok yol trafiğe kapatılacak. Valilik kapalı olacak yolları tek tek açıkladı. İşte İstanbul’da trafiğe kapatılacak yollar.

17:31 - 29/12/2023 Cuma
Güncelleme: 17:31 - 29/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
1 Ocak'ta İstanbul'da pek çok yol trafiğe kapatılacak
1 Ocak'ta İstanbul'da pek çok yol trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İstanbul İl Temsilciliği tarafından orgazine edilen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet Yürüyüşü" kapsamında 04.00 ile 12.00 saatleri arasında bazı yollar trafiğe kapalı olacak.

İstanbul’da hangi yollar trafiğe kapatılacak?

  1. ­Eminönü­-Sultanahmet / Sultanahmet­-Eminönü tramvay hattı
  2. Yenikapı-­Eminönü ve Eminönü­-Yenikapı yönün
  3. ­Unkapanı Ragıp Gümüşpala Caddesi
  4. Kennedy Caddesi Çatladıkapı Sosyal Tesisleri önünden sahil yolun
  5. ­Tersane Caddesi
  6. Galata Köprüsü etrafındaki deniz ulaşımı

#İstanbul
#1 Ocak
#İstanbul Valiliği
#trafiğe kapalı yollar
39 dakika önce
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