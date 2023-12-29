"Galata köprüsüne nereden, nasıl gidilir?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Güzelliği ve tarihi dokusuyla övgülere doymayan şehir İstanbul’un ev sahipliği yaptığı birçok tarihi mekan vardır. Galata köprüsünün güzergahı da merak ediliyor. Peki Galata köprüsüne nereden, nasıl gidilir? Galata köprüsüne hangi ulaşım aracıyla gidilir? İşte toplu taşıma güzergahları...