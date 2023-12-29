1 Ocak'ta İstanbul'da pek çok yol trafiğe kapatılacak
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İstanbul İl Temsilciliği tarafından orgazine edilen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet Yürüyüşü" kapsamında 04.00 ile 12.00 saatleri arasında bazı yollar trafiğe kapalı olacak.
İstanbul’da hangi yollar trafiğe kapatılacak?
İstanbul’da hangi yollar trafiğe kapatılacak?
- Eminönü-Sultanahmet / Sultanahmet-Eminönü tramvay hattı
- Yenikapı-Eminönü ve Eminönü-Yenikapı yönün
- Unkapanı Ragıp Gümüşpala Caddesi
- Kennedy Caddesi Çatladıkapı Sosyal Tesisleri önünden sahil yolun
- Tersane Caddesi
- Galata Köprüsü etrafındaki deniz ulaşımı
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#İstanbul Valiliği
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39 dakika önce