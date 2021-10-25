10 büyükelçi kim? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyükelçi açıklaması

10 büyükelçi olayı ile ilgli detaylar merak ediliyor. Büyükelçilerin ger igönderilip gönderilmeyeceği ile ilgili tartışmalar sürerken Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi.

10 BÜYÜKELÇİ OLAYI NEDEN GÜNDEMDE?

10 ülkenin büyükelçisi, Türkiye'de yargı süreci devam eden Osman Kavala'nın serbest bırakılmasına ilişkin bildiri yayınladı. 10 büyükelçinin Kavala ile ilgili açıklamasının ardından "istenmeyen adam" ilan edilmesi gündeme geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 10 büyükelçi hakkında Persona Non Grata (İstenmeyen Adam) ilan edilmesi için talimat verdiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "İstenmeyen adam" ilan edeceğiz dediği, Osman Kavala çağrısına imza atan 10 büyükelçinin durumu da toplantıda ele alınacak. Toplantıda büyükelçilerle ilgili nihai kararın çıkması bekleniyor.

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Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısı yapan ABD, Almanya ve Fransa dahil 10 ülkenin Ankara büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmış ve uyarılmşıtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir Millet Bahçesi, İl Halk Kütüphanesi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde Osman Kavala'nın tutukluluğunun sona ermesi için çağrı yapan 10 büyükelçiye 'Bu ne terbiyesizliktir' diyerek tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığına talimat verdiğini duyuran Erdoğan, "On büyükelçi bir an önce istenmeyen adam ilan edilecek" ifadelerini kullanmıştı.

10 BÜYÜKELÇİ KİMDİR?

Osman Kavala'ya ilişkin açıklamalarda bulunan 10 büyükelçi ülkeleri şu şekilde:

Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda.

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ERDOĞAN'DAN "BÜYÜKELÇİ" AÇIKLAMASI

Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyükelçilerle ilgili sözleri şu şekilde:

"Bazı elçilerin açıklaması herhangi bir kişi ve konuyu değil, doğrudan ülkemizin yargısını ve egemenlik haklarını hedef almıştır. Bu tavır hakimlerimiz, savcılarımız ve avukatlarımızla birlikte tüm yargı mensuplarımıza yapılmış büyük hakarettir.

Türkiye'nin nezaketini zaaf görerek eski alışkanlıklarına yönelenler, yaptıkları yanlışı kabul etmedikleri sürece hak ettikleri cevabı alacaklardır.

Ülkem ve milletim adına ortaya koyduğumuz tavır bu sorumlu duruşun tezahürüdür. Niyetimiz asla kriz çıkarmak değil. Yapılan yeni bir açıklamayla ülkemize yönelik bühtandan geri dönülmüştür. Artık daha dikkatli olacaklardır.

Bağımsız ve tarafsız yargımızla, yargı mensuplarımıza yönelik bu saygısızlığa gereken cevabı vermek devletin başı olarak herkesten önce bizim görevimizdir.

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Kendi yasama ve yürütme organlarımızın bile anayasa gereği işine karışamadığı yargımızı, bir grup büyükelçinin sigaya çekmesine tahammül edemeyiz.

Ülkemizin bağımsızlığına ve milletimizin hassasiyetlerine saygı duymayan hiç kimse, sıfatı ne olursa olsun, bu ülkede barınamaz."