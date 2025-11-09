10 Kasım’da toplu taşıma ücretsiz mi? İETT otobüs, metro, metrobüs ve Marmaray bedava mı? İşte resmi bilgiler

Atatürk’ü Anma Günü olan 10 Kasım’da toplu taşıma ücretsiz mi sorusu yeniden gündemde. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin yıl dönümü olan 10 Kasım 2025 Pazartesi günü, tüm yurtta törenlerle anılacak. Bu özel günde milyonlarca vatandaş sabah 09.05’te siren sesleri eşliğinde saygı duruşunda bulunurken, gözler yine aynı soruya çevrildi: “10 Kasım’da toplu taşıma ücretsiz mi?” Özellikle İstanbul’da işe veya okula gidecek vatandaşlar, İETT otobüsleri, metro, metrobüs, tramvay, vapur ve Marmaray hatlarının 10 Kasım günü ücretsiz olup olmadığını araştırıyor. Peki İstanbul’da İETT, metro, metrobüs ve Marmaray 10 Kasım Pazartesi günü bedava mı, ücretli mi? İşte detaylar…
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin yıl dönümü olan 10 Kasım, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir saygı ve özlemle anılacak. Ülke genelinde düzenlenecek anma törenleri, okullardaki programlar ve resmî etkinliklerle birlikte vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı oldu.
İstanbul’da milyonlarca kişi sabah saatlerinde siren sesleriyle Atatürk’e saygı duruşunda bulunurken, işe veya okula gitmek için toplu taşımayı kullanacak vatandaşlar “10 Kasım’da otobüsler bedava mı?” sorusuna yanıt arıyor.
10 Kasım’da toplu taşıma ücretsiz mi? İETT, metro, metrobüs ve Marmaray bedava mı?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yapılan açıklamalara göre, 10 Kasım 2025 Pazartesi günü toplu taşıma araçlarında ücretsiz geçiş uygulaması bulunmuyor.
İETT otobüsleri, metrobüs, metro, tramvay, şehir hatları vapurları ve Marmaray gibi tüm ulaşım araçları normal ücret tarifesiyle hizmet verecek.
Ücretsiz ulaşım uygulamaları, genellikle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi resmî veya dinî bayramlarda Cumhurbaşkanlığı ya da belediye kararlarıyla uygulanıyor. 10 Kasım ise resmî tatil olmadığı için bu kapsama dahil edilmiyor.