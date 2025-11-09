10 Kasım’da toplu taşıma ücretsiz mi? İETT otobüs, metro, metrobüs ve Marmaray bedava mı? İşte resmi bilgiler

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin yıl dönümü olan 10 Kasım, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir saygı ve özlemle anılacak. Ülke genelinde düzenlenecek anma törenleri, okullardaki programlar ve resmî etkinliklerle birlikte vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı oldu.