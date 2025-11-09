10 Kasım resmî tatil mi? 2025’te Atatürk’ü Anma Günü’nde okullar ve kamu kurumları açık mı? İşte detaylar

Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 87. yılında Türkiye’nin dört bir yanında anma etkinlikleri düzenlenecek. Her yıl olduğu gibi bu yıl da saat 09.05’te tüm yurtta sirenler çalacak, vatandaşlar bulundukları yerde saygı duruşuna geçecek. Kamu kurumlarından okullara, meydanlardan caddelere kadar ülke genelinde hayat kısa bir süreliğine duracak.





10 Kasım resmî tatil değil

Her yıl tekrarlanan sorulardan biri de “10 Kasım resmi tatil mi?” oluyor. Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’a göre 10 Kasım, resmî tatil olarak kabul edilmiyor. Yani 10 Kasım günü: Kamu kurum ve kuruluşları, Bankalar, Belediyeler, Nüfus müdürlükleri, Kaymakamlıklar ve özel sektör işletmeleri normal çalışma düzeninde faaliyet gösterecek.





Okullar 10 Kasım’da tatil mi?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre, ilk ara tatil 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacak. Dolayısıyla ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 10 Kasım Pazartesi günü derse girmeyecek. Ancak bu tatil, Atatürk’ü Anma Günü nedeniyle değil, ara tatil uygulaması kapsamında gerçekleşecek. Üniversitelerde ise akademik takvimler kurumlara göre değişmekle birlikte genel olarak dersler normal şekilde devam edecek.





Atatürk’ü Anma Günü’nün önemi

10 Kasım, sadece bir anma günü değil; Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bıraktığı mirasın hatırlandığı özel bir gündür. Her yıl düzenlenen törenler ve etkinlikler, Atatürk’ün fikirlerinin, devrimlerinin ve “muasır medeniyetler seviyesi” hedefinin genç nesillere aktarılmasında önemli rol oynar.



