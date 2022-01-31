E-Devlet Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih Sonuçları Açıklandı! turkiye.gov.tr MEB 15 Bin Öğretmen Atama Sonucu Sorgula

Sözlemeli öğretmenlik tercih sonuçları e-Devlet MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) sayfası üzerinden açıklandı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 15 bin sözleşmeli öğretmen tercih sonuçları için çekiliş başladı. Öğretmen adayları "Son dakika: Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları açıklandı!" haberinin gelmesini bekliyor.

15 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI

21-26 Ocak 2022'de tercihler gerçekleşmişti. 31 Ocak'ta Pazartesi günü yapılan 15 bin Öğretmen Atama töreni Başkan Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'da yapıldı.

15 bin sözleşmeli öğretmen atama töreni, 31 Ocak 2022 Pazartesi günü saat 12.00'de gerçekleştirildi.

15 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçları, 31 Ocak 2022 Pazartesi günü saat 12.00'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Tercih sonuçları, akşam saatlerine doğru E-Devlet sistemi üzerinden öğrenilebilecek.

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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ATAMA KONTENJANLARI VE TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

Sözleşmeli öğretmen atama kontejanları ve taban puanları, tercih sonuçları bilgisinin sisteme aktarılmasının akabinde Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesi üzerinden duyurulacak.

GÖREVE BAŞLARKEN İSTENECEK BELGELER NELER?

3.1. Aday tarafından başvuru esnasında sisteme girilen/beyan edilen atamaya esas (mezuniyet belgesi veya diploma, varsa formasyon belgesi, varsa denklik belgesi, felsefe bölümü mezunlarından 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji; sosyoloji bölümü mezunlarından 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belge v.b) belgelerin aslı,

(Not: İl veya ilçe millî eğitim müdürlükleri adayın elektronik başvuru formundaki beyan ettiği bilgilerle atamaya esas belgelerin uyuşup uyuşmadığını kontrol edecekler ve atamaya esas belgelerden birer nüsha alarak onaylanıp adayın özlük dosyasında muhafaza etmek üzere saklayacaklardır. Bilgilerin uyuşmaması halinde durum Personel Genel Müdürlüğüne bildirilecektir.)

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Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları ne zaman açıklanacak MEB 15 bin sözleşmeli öğretmen atamaları için ocak ayını işaret etmişti

3.2. Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),

3.3. Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),

3.4. Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi,

3.5. Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu,

3.6. Güncel tarihli Adlî Sicil Kaydını gösterir belge, istenecektir.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLER KAÇ YIL SONRA KADROYA GEÇER?

Sözleşmeli personel 3 yılından sonra kadrolu devlet memuru olarak görev yapmaktadır. Üçüncü yılını dolduran personelin mazeret durumu tayini yapmasında hiç bir engel yokken isteğe bağlı tayin yapması için çalıştığı kurumda 1 yıl daha görev yapması gereklidir.