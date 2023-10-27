15 Temmuz Şehitler Köprüsü
15 Temmuz Şehitler Köprüsü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinin hazırlıkları kapsamında, 02.00 ila 05.00 saatlerinde çift yönlü trafiğe kapatıldı.
15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ TRAFİĞE KAPALI MI, HANGİ SAATLERDE KAPALI?
Cumhuriyet'in 100. yılı İstanbul'un birçok bölgesinde coşkuyla kutlanacak. Kutlamalar kapsamında bazı yollar ve güzergahlar trafiğe kapatılacak. İstanbul Valiliği, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün üç gün boyunca belirli saatlerde çift yönlü olarak trafiğe kapatılacağını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamaya göre, köprü cuma ve cumartesi 02.00-07.00, pazar ise 16.00-00.00 saatlerinde trafiğe kapalı olacak.
27 EKİM CUMA 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ KAPALI MI?
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"15 Temmuz Şehitler Köprüsü planlama uyarınca, 27 Ekim Cuma 02.00-07.00 saatleri arası (26 Ekim'i 27 Ekim'e bağlayan gece), 28 Ekim Cumartesi 02.00-07.00 saatleri arası (27 Ekim'i 28 Ekim'e bağlayan gece), 29 Ekim Pazar 16.00-00.00 (Aynı gün gece yarısına kadar) çift yönlü araç trafiğine kapatılacaktır."