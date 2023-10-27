Cumhuriyet'in 100. yılı İstanbul'un birçok bölgesinde coşkuyla kutlanacak. Kutlamalar kapsamında bazı yollar ve güzergahlar trafiğe kapatılacak. İstanbul Valiliği, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün üç gün boyunca belirli saatlerde çift yönlü olarak trafiğe kapatılacağını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamaya göre, köprü cuma ve cumartesi 02.00-07.00, pazar ise 16.00-00.00 saatlerinde trafiğe kapalı olacak.