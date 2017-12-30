2018 asgari ücret açıklandı

Günlerdir üzerinden konuşulan ve tartışılan asgari ücret belli oldu. Asgari ücretle çalışanlar 2018 yılında asgari ücret ne kadar? Yüzde kaç asgari ücret zammı yapıldı? sorularının yanıtı haberimizde. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), asgari ücret için teklifini yaptı. Bugün yapılacak 4. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı'nda 893 lira 90 kuruşluk zam teklifi kabul edilecek mi? Asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte tüm bu soruların yanıtları bugün yapılacak açıklamayla belli olacak.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTILARDA NELER OLDU?

İkinci toplantıda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) uzmanları, bir kişinin asgari geçim tutarının Kurum tarafından bin 893 lira 90 kuruş olarak hesaplandığını Komisyon ile paylaşmıştı. Bu rakam üzerine Türk-İş Genel Başkanı Atalay, düzenlediği basın toplantısında, "Bizim resmi talebimiz, 2018 yılında net bin 893 lira 90 kuruş. Bu rakamı bize versinler, hemen buna imza atalım." diyerek tekliflerini kamuoyuna duyurmuştu.

Üçüncü toplantıda Türk-İş'in bu teklifini "çok yüksek" olarak nitelendiren TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, asgari ücretin yılın tamamı yerine altışar aylık dilimler halinde belirlenmesini talep etmişti. Gelinen noktada yeni asgari ücret rakamı üzerinde anlaşamayan işçi ve işveren temsilcileri hükümetin işverenlere verdiği 100 liralık asgari ücret desteğinin yeni yılda sendikal örgütlülüğün olduğu işyerlerinde devam etmesi konusunda ise hemfikir. Yaklaşık 6 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde artık son düzlüğe girildi. Bilindiği gibi konuyla ilgili ilk görüşmeler 1 Aralık tarihinde yapılmıştı. İkinci toplantı 15 Aralık'ta üçüncü toplantı da 22 Aralık'ta yapıldı. 4. toplantı ise bugün yapılacak.

2018 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aldığı bin 603 lira olarak belirlenen 2018 asgari ücretinin Resmi Gazete'de yayımlanması da oy birliğiyle kararlaştırıldı.

ASGARİ ÜCRETİN NE KADAR OLMASI TAHMİN EDİLİYORDU?

1404 lira olan asgari ücretin, ortalama yüzde 12 enflasyon dikkate alınarak zam yapılması halinde brüt bin 990 lira, net 1 572 lira olması tahminler arasında yer alıyor. Böyle bir sonuçta, bekar bir işçi için Asgari Geçim İndirimi'nin de (AGİ) 149 lira olması söz konusu.

2017 YILI ASGARİ ÜCRET - YASAL KESİNTİLERİ

( 01.01.2017 – 31.12.2017 Dönemi )

Brüt Ücret 1.777,50 TL

Sigorta Primi İşçi Payı 248,85 TL

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 17,78 TL

Gelir Vergisi Matrahı 1.510,88 TL

Gelir Vergisi 226,63 TL

Damga Vergisi 13,49 TL

Kesintiler Toplamı 506,75 TL

Asgari Geçim İndirimi

(Bekâr ve Çocuksuz) 133,31 TL

NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ)

(Bekar ve Çocuksuz) 1.404,06 TL

2017 ASGARİ ÜCRET AGİ DAHİL NE KADAR?

MEDENİ DURUM AYLIK TUTAR

AGİ Dahil NET Asgari Ücret (Bekar) 1.404,06 TL

AGİ Dahil NET Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan) 1.430,73 TL

AGİ Dahil NET Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu) 1.450,72 TL

AGİ Dahil NET Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu) 1.470,72 TL

AGİ Dahil NET Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu) 1.497,38 TL

AGİ Dahil NET Asgari Ücret (Evli eşi çalışan) 1.404,06 TL

AGİ Dahil NET Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 1 çocuklu) 1.424,06 TL

AGİ Dahil NET Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 2 çocuklu) 1.444,06 TL

AGİ Dahil NET Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 3 çocuklu) 1.470,72 TL

İŞVERENE MALİYETİ

Asgari Ücret 1.777,50 TL

SGK PRİMİ % 15,5 (İşveren Payı) 275,51 TL

İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA FONU 35,55 TL

İŞVERENE TOPLAM MALİYETİ 2.088,56 TL