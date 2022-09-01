2022 İOKBS sınavı ne zaman, bursluluk sınavı soru sayısı ve sına süresi

2022 İOKBS olarak bilinen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavında heyecan dorukta. 5,6,7,8, 9,10 ve 11’inci sınıf öğrencilerine Milli Eğitim Bakanlığı'nca verilen bursu almak isteyeniler, İOKBS sınavı hakkında araştırmalara başladı. Peki 2022 Bursluluk sınavı ne zaman saat kaçta? İOKBS kaç soru var sınav süresi ne kadar?İşte bursluluk sınavı ile ilgili merak edilenler ve İOKBS sınav giriş belgesi...

MEB 2022 bursluluk sınavı ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığınca yapılacak olan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı başvuruları, 21 Nisan-13 Mayıs 2022 tarihleri arasında tamamlandı. Resmi ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında eğitim gören öğrenciler özelinde düzenlenen İOKBS bursluluk sınavı, 4 Eylül Pazar günü yapılacak.

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İOKBS bursluluk sınavı süresi ne kadar?

Sınavda öğrencilere seviyelerine göre 4 seçenekli 100 soru yöneltilirken, sınav süresi olarak 120 dakika verilecek.

2022 bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2022 İOKBS bursluluk sınav sonuçları, 23 Eylül 2022'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

2022 bursluluk sınav sonuçları için tıklayın

Bursluluk sınavında uygulanacak kurallar?

Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak.

Öğrenci, fotoğraflı sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecektir.

Mücbir sebepten (nakil, zorunlu ikamet değişikliği, mevsimlik işçi, yurt dışından gelmiş olanlar, tayin nedeniyle yer değişikliği gibi) başka illerde bulunan öğrencilerin velileri öğrencinin durumunu anlatan dilekçe ve belgeler ile sınava girmek istedikleri il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine sınav tarihinden en az 10 gün önce başvuru yapacaklardır. Dilekçeler, Bölge Sınav Yürütme Komisyonları tarafından değerlendirilerek başvurusu uygun görülen öğrencilerin sınava katılmaları sağlanacaktır.

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Doğal afet, yangın, karantina ve benzeri olağanüstü durumlarda Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun teklifi üzerine ÖDSGM'nin uygun görüşü ile öğrencinin sınav yeri değiştirilebilecektir.

İOKBS bursluluk sınavı başvuru şarları neler?

Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve 8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9’uncu, 10’uncu ve 11’inci sınıflarında öğrenci olmak,

İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/cezası almamış olmak,

Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2021 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2022 Mali Yılı için tespit edilen 18.160,00 (onsekizbinyüzaltmış) TL’yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2021 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.

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