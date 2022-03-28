2022-YÖKDİL sonuçları açıklandı

Öğrencilerin merakla beklediği YÖKDİL sınav sonucu bugün itibariyle açıklandı. Peki, YÖKDİL sınav sonucunu nereden öğrenebilirim? diyen öğrenciler aşağı eklediğimiz linkten ulaşabilirsiniz.
YÖKDİL sınav sonucuna nasıl ulaşılır?
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YÖKDİL/1) sonuçları açıklandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılan duyuruda, 13 Mart 2022'de uygulanan 2022-YÖKDİL/1'e ait değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.
Adayların, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişebileceği kaydedildi.