Özgün 2022-YÖKDİL sonuçları açıklandı
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2022-YÖKDİL sonuçları açıklandı

Birçok öğrencini heyecanla beklediği YÖKDİK sonuçları açıklandı. Birçok öğrencinin merakla beklediği YÖKDİL sınav sonucuna nasıl ulaşılır? YÖKDİL sınavı açıklandı mı? İşte haberimizin detayları sizlerle...

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Haber Merkezi AA Yeni Şafak
2022 YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı mı?
2022-YÖKDİL sonuçları açıklandı mı? YÖKDİL sınav sonuçları

Öğrencilerin merakla beklediği YÖKDİL sınav sonucu bugün itibariyle açıklandı. Peki, YÖKDİL sınav sonucunu nereden öğrenebilirim? diyen öğrenciler aşağı eklediğimiz linkten ulaşabilirsiniz.

YÖKDİL sınav sonucuna nasıl ulaşılır?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YÖKDİL/1) sonuçları açıklandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılan duyuruda, 13 Mart 2022'de uygulanan 2022-YÖKDİL/1'e ait değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.

Adayların, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişebileceği kaydedildi.

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