2025 DGS ek tercih sonuçları için geri sayım başladı: Sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte tarihler

2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih sonuçları için adaylar heyecanla bekliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, DGS ek yerleştirme tercihleri 7-13 Ekim 2025 tarihleri arasında alınmıştı. Şimdi ise binlerce aday, tercihleri doğrultusunda lisans programlarına yerleşip yerleşemediklerini öğrenmek için sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler.
ÖSYM, 2025 DGS ek yerleştirme sonuçlarını Ekim ayında açıklamayı planlıyor. İlk yerleştirmelerde üniversiteye yerleşemeyen adaylar, ek tercih sonuçlarını sabırsızlıkla bekliyor. Sonuçlar ÖSYM Sonuç Ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sorgulanabilir. DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandığında, yerleştirilen adaylar lisans programlarına yerleşmiş olacak.
2025 DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Her yıl olduğu gibi, DGS ek yerleştirme sonuçları, ÖSYM tarafından belirli bir tarihte erişime açılıyor. Geçtiğimiz yıl, DGS ek tercihlerinin 25-31 Ekim tarihleri arasında yapıldığı ve sonuçların 7 Kasım’da açıklandığı biliniyor. Bu bilgiler ışığında, 2025 DGS ek tercih sonuçlarının da Ekim ayının 3. haftası veya son haftasında açıklanması bekleniyor. Ancak, kesin tarih için ÖSYM’den resmi bir açıklama yapılmadı.
DGS ek tercih sonuçları nereden sorgulanır?
DGS ek yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin resmi sonuç sorgulama ekranı (https://sonuc.osym.gov.tr/) üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile ulaşılabilir. Sonuçlar açıklandıktan sonra, adaylar bu ekran üzerinden yerleştirme bilgilerini hızlı bir şekilde öğrenebilecek.
2025 DGS ek tercih süreci tamamlandı
2025 DGS ek tercih süreci 13 Ekim’de sona erdi. Bu tarihe kadar başvuru yaparak tercihlerde bulunan adaylar, şimdi yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. 4 yıllık lisans bölümlerine yerleşmek isteyen ancak ilk yerleştirmelerde başarısız olan adaylar, bu süreçte yeniden şanslarını deneyebildiler.
Sonuçlar açıklanır açıklanmaz takip edin
ÖSYM’nin sonuçları açıklamasıyla birlikte, binlerce aday yerleştirme sonuçlarına dair büyük bir merakla erişim sağlamaya başlayacak. Sonuçların açıklanmasıyla ilgili gelişmeleri takip etmek için, ÖSYM’nin duyuruları ve çeşitli eğitim siteleri düzenli olarak güncellenmeye devam edecek.
2025 DGS ek tercih sonuçları, üniversiteye geçiş sürecinde önemli bir adım olacak. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte yerleştirme yapılan adaylar, lisans eğitimlerine başlamak için bir adım daha atmış olacaklar.
Dikkat! Sonuçlar açıklanır açıklanmaz, sonuç.osym.gov.tr adresinden anında erişim sağlayabilirsiniz.