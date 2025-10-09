2026 Dünya Kupası Elemeleri: Bulgaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç yayın bilgileri

A Millî Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nun 3. haftasında Bulgaristan deplasmanında sahne alacak. İlk iki maçta 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Ay-Yıldızlı ekip, gruptaki üçüncü karşılaşmada galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Peki, Bulgaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?





A Millî Takım Bulgaristan maçı hazırlıkları

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri’nde 11 Ekim’de deplasmanda Bulgaristan ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına yaptığı idmanla devam etti. Aday kadroda yer alan tüm oyuncular eksiksiz olarak çalışmaya katıldı. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde Teknik Direktörü Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, fitness salonunda yapılan ön hazırlık çalışması ile başladı. Daha sonra sahaya gelen oyuncular, ısınmanın ardından sırasıyla rondo, taktik ve duran top çalışmaları yaptı.





Millilerin bugünkü antrenmanını TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel de tribünden takip etti. A Milli Takım, yarın saat 11.15’te Bulgaristan karşılaşması öncesinde antrenman yapacak, saat 16.00’da ise Türk Hava Yolları’na ait uçakla Bulgaristan’ın başkenti Sofya’ya yolculuk edecek.

Bulgaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Millî Takım, 11 Ekim 2025 Cumartesi günü deplasmanda Bulgaristan ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma saat 21.45’te başlayacak ve TV8 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Stat: Vasil Levski Stadı, Sofya

Yayın: TV8 (canlı ve şifresiz)

Başlama saati: 21.45

Bulgaristan - Türkiye maçını Luis Godinho yönetecek

A Milli Futbol Takımı’nın, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri’nde 11 Ekim’de deplasmanda Bulgaristan ile oynayacağı karşılaşmada Portekizli hakem Luis Godinho düdük çalacak. 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 3. maçında Türkiye, 11 Ekim Cumartesi günü saat 21.45’te deplasmanda Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. UEFA, Bulgaristan’ın başkenti Sofya’daki Vasil Levski Ulusal Stadyumu’nda oynanacak müsabakayı yönetecek hakemi açıkladı. Bulgaristan ile Türkiye arasındaki mücadelede Portekiz Futbol Federasyonu’ndan Luis Godinho düdük çalacak. Godinho’nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ile Pedro Almeida yapacak. Maçın 4. hakemi de Miguel Nogueira olacak. Karşılaşmada VAR’da Andre Narciso, AVAR’da da Helder Malheiro görev yapacak.





Türkiye’nin kalan maç takvimi

2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’nda Türkiye’nin kalan maç programı şöyle:

11 Ekim: Bulgaristan - Türkiye

14 Ekim: Türkiye - Gürcistan

15 Kasım: Türkiye - Bulgaristan

18 Kasım: İspanya - Türkiye





Milli Takım’ın gruptaki durumu

E Grubu’nda şu ana kadar oynanan iki maçta 1 galibiyet ve 1 yenilgi alan Türkiye, 3 puanla 3. sırada yer alıyor. Grubun lideri ise 6 puanla İspanya. Montella ve öğrencileri, Bulgaristan deplasmanından galibiyetle dönerek grupta ikinci sırayı hedefliyor.





Hedef 2026 Dünya Kupası bileti

A Millî Takım, 2026 yılında ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupası’nda yer almak istiyor. Türkiye, 2002’den bu yana Dünya Kupası’na katılamadı. Bu nedenle Bulgaristan maçı, hem moral hem de puan açısından büyük önem taşıyor.





Hakan Çalhanoğlu, A Milli Takım formasıyla "dalya" diyecek

Hakan Çalhanoğlu, Türkiye'nin, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde yarın Bulgaristan ile oynayacağı mücadelede forma giymesi durumunda, A Milli Takım ile 100. maçını oynayacak.





Hakan, A Milli Takım formasını ilk olarak 6 Eylül 2013'te, 19 yaşındayken Andorra ile Kayseri'de oynanan 2014 Dünya Kupası Eleme Grubu maçında giydi. Hakan, Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı ve Türkiye'nin 5-0 kazandığı maçın 82. dakikasında Gökhan Töre'nin yerine oyuna dahil oldu. Geride kalan 12 yılda 99 kez ay-yıldızlı formayı giyen Hakan, Bulgaristan maçı ile "dalya" demeye hazırlanıyor. Deneyimli futbolcu, Bulgaristan karşısında sahaya çıkması halinde Türk futbol tarihinde A Milli formayı 100 kez giyen 6. oyuncu unvanını da elde edecek.





99 maçta 21 gol

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Inter formasını giyen Hakan Çalhanoğlu, 99 kez giydiği ay-yıldızlı forma ile 21 kez gol sevinci yaşadı. İlk golünü 31 Mart 2015'te Lüksemburg ile oynanan ve Türkiye'nin 2-1 kazandığı özel maçta atan Hakan, son golünü ise 23 Mart 2025'te ay-yıldızlı ekibin deplasmanda Macaristan'ı 3-0 yendiği UEFA Uluslar Ligi play-off rövanş maçında kaydetti.





Hakan Çalhanoğlu, ay-yıldızlı forma ile 21 golünü Çekya (3), Avusturya (2), Lüksemburg (2), Bulgaristan (2), Hırvatistan, İngiltere, Macaristan, İzlanda, Litvanya, Cebelitarık, Letonya, Hollanda, Sırbistan, Arnavutluk, İsveç ve Ukrayna'ya attı. Milli forma ile Cenk Tosun ve Lefter Küçükandonyadis ile aynı gol sayısına sahip olan deneyimli futbolcu, bir gol daha atması halinde 22 golü bulunan Tuncay Şanlı'yı yakalayacak ve A Milli Takım ile en çok gol atan 3. oyuncu unvanını elde edecek.

Hakan Çalhanoğlu ile 51 galibiyet

A Milli Futbol Takımı, Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği 73'ü resmi 26'sı' özel 99 maçta, 51 galibiyet elde etti. Ay-yıldızlı ekip, Hakan'ın forma giydiği 99 karşılaşmada 29 mağlubiyet ve 19 da beraberlik aldı.





Arda Turan'ı yakalayacak

Hakan Çalhanoğlu, Bulgaristan karşısında forma giymesi halinde milli forma ile 100 maça çıkan ve ay-yıldızlı formayı en fazla giyen oyuncular sıralamasında 5. sırada yer alan Arda Turan'ı da yakalamış olacak. Milli takımda 99 maça çıkan deneyimli futbolcunun, 101 kez A Milli Takım formasını giyen Emre Belözoğlu'nu yakalamasına ise yalnızca 2 maç kaldı. Hakan, Bulgaristan mücadelesinde oynarsa, bu alanda 3. sırada yer alan Bülent Korkmaz'ı yakalamasına da yalnızca 2 maç kalacak. A Milli Takım forması ile en fazla sahaya çıkma rekoru ise 120 kez ay-yıldızlı formayı sırtına geçiren Rüştü Reçber'e ait.





2016, 2020 ve 2024 Avrupa Şampiyonası'nda oynadı

Türk Milli Takımı, Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği dönemlerde 2016, 2020 ve 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele etti. A Milli Takım, 2016'da Fransa'da düzenlenen turnuvada İspanya, Hırvatistan ve Çekya ile mücadele ettiği grup maçlarını 3 puanla 3. sırada tamamlayarak elendi. Ay-yıldızlı ekip, EURO 2020'de ise İtalya, Galler ve İsviçre ile mücadele etti. Gruptaki 3 maçını da kaybeden milliler turnuvaya puansız veda etti. Türkiye, EURO 2024'te ise çeyrek final oynama başarısını gösterdi. Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile mücadele ettiği gruptan 2. sırada çıkan Türkiye, son 16 turunda da Avusturya'yı elemeyi başardı. Milliler çeyrek finalde ise Hollanda'ya 2-1 yenilerek yarı final şansını kaçırdı.





Mevcut kadrodaki en çok forma giyen isim

Hakan Çalhanoğlu, Bulgaristan ve Gürcistan maçları için kadroda bulunan isimler içinde de A Milli Takım formasını en fazla giyen isim konumunda bulunuyor. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın açıkladığı kadroda, 99 kez ile A Milli Takım formasını en çok giyen futbolcu olan Hakan Çalhanoğlu'nu, 58 maçla Çağlar Söyüncü, 57 maçla Merih Demiral ve 55 maçla Zeki Çelik takip ediyor. Kadroda yer alan diğer oyuncuların A Milli Takım formasını giyme sayıları şöyle:

Kerem Aktürkoğlu 46, Orkun Kökçü 43, İrfan Can Kahveci 42, Mert Müldür 38, Mert Günok 37, Uğurcan Çakır 33, Barış Alper Yılmaz 29, İsmail Yüksek 28, Ferdi Kadıoğlu 24, Salih Özcan 24, Arda Güler 23, Kenan Yıldız 23, Abdülkerim Bardakcı 21, Eren Elmalı 19, Yunus Akgün 16, Samet Akaydin 14, Altay Bayındır 10, Oğuz Aydın 6, Can Uzun 3, Deniz Gül 3, Berke Özer 2 ve Yusuf Akçiçek 2. A Milli Takım kadrosunda yer alan Atakan Karazor ise şu ana kadar ay-yıldızlı forma ile hiçbir maçta sahaya çıkmadı.



