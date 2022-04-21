Yarın okul var mı: 22 Nisan Cuma günü okullar tam gün mü, yarım gün mü olacak? "22 Nisan'da okul var mı" sorusu hem veli ve öğrenciler hem de çalışanlar tarafından yanıtı merak edilen konuların başında geliyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl Cumartesi gününe denk geliyor. 23 Nisan öncesindeki gün olan 22 Nisan Cuma gününde okulları ntam gün mü yarım gün mü olacağı merak ediliyor. Peki, 22 Nisan Cuma okullar yarım gün mü yoksa tam gün mü olacak? İşte detaylar...

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