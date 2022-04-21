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Özgün Yarın okul var mı 22 Nisan Cuma günü okullar tam gün mü, yarım gün mü olacak?
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Yarın okul var mı: 22 Nisan Cuma günü okullar tam gün mü, yarım gün mü olacak?

"22 Nisan'da okul var mı" sorusu hem veli ve öğrenciler hem de çalışanlar tarafından yanıtı merak edilen konuların başında geliyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl Cumartesi gününe denk geliyor. 23 Nisan öncesindeki gün olan 22 Nisan Cuma gününde okulları ntam gün mü yarım gün mü olacağı merak ediliyor. Peki, 22 Nisan Cuma okullar yarım gün mü yoksa tam gün mü olacak? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
22 Nisanda okullar var mı? Yarın (22 Nisan Cuma günü) yarım gün tatil olacak mı?
22 Nisan Cuma

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatildir. Her yıl farklı günlere denk gelen 23 Nisan bu yıl Cumartesi gününe denk geliyor. Öğrenciler için 23 Nisan hafta sonuna gelmesiyle birlikte tatil oluyor. Peki, 22 Nisan'da okullarda ders olacak mı? 22 Nisan yarım gün tatil mi?

22 NİSAN CUMA GÜNÜ OKULLAR VAR MI?

22 Nisan 2022 Cuma günü yarım gün tatil değil. 22 Nisan Cuma günü okullarda tam gün olarak ders yapılacak.

22 NİSAN CUMA RESMİ TATİL Mİ?

22 Nisan 2022 Cuma günü resmi tatil olmuyor.

23 NİSAN CUMARTESİ GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil oluyor.

23 NİSAN CUMARTESİ GÜNÜ ÇALIŞANLAR İZİNLİ OLACAK MI?

2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da yer alan bilgiye göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatildir ve bu özel günde 1 iş günü resmi tatil uygulanır.

2022 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

  • Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi
  • Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi
  • Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar
  • Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba
  • Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe
  • Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı
  • Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma
  • Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı
  • Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi
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