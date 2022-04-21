Yarın okul var mı: 22 Nisan Cuma günü okullar tam gün mü, yarım gün mü olacak?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatildir. Her yıl farklı günlere denk gelen 23 Nisan bu yıl Cumartesi gününe denk geliyor. Öğrenciler için 23 Nisan hafta sonuna gelmesiyle birlikte tatil oluyor. Peki, 22 Nisan'da okullarda ders olacak mı? 22 Nisan yarım gün tatil mi?
22 NİSAN CUMA GÜNÜ OKULLAR VAR MI?
22 Nisan 2022 Cuma günü yarım gün tatil değil. 22 Nisan Cuma günü okullarda tam gün olarak ders yapılacak.
22 NİSAN CUMA RESMİ TATİL Mİ?
22 Nisan 2022 Cuma günü resmi tatil olmuyor.
23 NİSAN CUMARTESİ GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil oluyor.
23 NİSAN CUMARTESİ GÜNÜ ÇALIŞANLAR İZİNLİ OLACAK MI?
2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da yer alan bilgiye göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatildir ve bu özel günde 1 iş günü resmi tatil uygulanır.
2022 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ
- Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi
- Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi
- Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar
- Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba
- Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe
- Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı
- Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma
- Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı
- Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi