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27 Eylül: İptal edilen İDO ve BUDO seferleri

Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı İDO ve BUDO seferleri iptal edildi. İptal edilen seferlerin listesi ise resmi site üzerinden erişime açıldı.

Haber Merkezi IHA
Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı İDO ve BUDO seferleri iptal edildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı İDO ve BUDO seferleri iptal edildi.

Gece boyunca etkili olan fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana geliyor. İDO ve BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi.

İstanbul’da gece boyunca etkili olan fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana geldi. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Marmara Denizi’ndeki olumsuz hava koşulları sebebiyle seferlerini iptal etti.
İDO’da iptal olan seferler:
Kadıköy-Yenikapı-Bursa 27.09.2018 09:50 - 11:45
Bursa-Yenikapı-Kadıköy 27.09.2018 10:30 - 12:25
Kadıköy-Yenikapı-Bursa 27.09.2018 11:50 - 13:45
Bostancı-Yenikapı-Bandırma 27.09.2018 12:00 - 15:00
BUDO’da iptal olan seferler:
27.09.2018 09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
27.09.2018 09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
27.09.2018 09:30 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
27.09.2018 10:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
27.09.2018 11:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
27.09.2018 12:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

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