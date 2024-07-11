Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılı doğum istatistiklerine göre Türkiye’de toplam doğurganlık hızı kayıtlara geçen en düşük seviyeye geriledi. TÜİK'in verilerine göre 2001 yılında 2,38 olan doğurganlık hızı, yani bir kadının yaşamı boyunca dünyaya getirdiği ortalama çocuk sayısı, 2023 yılında 1,51’e düştü. Nüfus giderek yaşlanırken AK parti bu tabloyu tersine çevirmek için yeni bir çalışma başlattı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan MYK toplantısında AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Türkiye’nin nüfus dinamikleri ve doğurganlık haritası üzerine bir sunum yaptı. Türkiye gazetesinin haberine göre; tek seferlik maddi teşviklerin, çocuk sahibi olma kararını çok fazla etkilemediği, en başarılı sonuçların alındığı uygulamanın kamu destekli çocuk bakım hizmetleri olduğu belirtildi.
MYK toplantısında kadın kollarının getirdiği öneriler neler?
- Tüp bebek tedavisinde devlet desteği için öngörülen yaş sınırının 40’tan 45’e çekilmesi,
- "Anne dostu hastane" gibi uygulamaların yaygınlaştırılması,
- Doğum izinlerinden sonra annelere çocuklarının ilkokula başlamasına kadar kısmi süreli çalışma hakkı getirilmesi,
- 3 ve üstü çocuk sahibi olan ailelere kademeli olarak asgari ücret tutarında bakım desteği verilmesi önerildi.
- Doğum parası olarak verilen birinci çocuğa 300 TL, ikinci çocuğa 400 TL, 3 ve üzeri çocuğa 600 TL olan rakamların güncellenmesi de öneriler arasında yer aldı.