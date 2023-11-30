Son dakika hava durumu tahminlerini duyuran Meteoroloji, perşembe günü için yeni uyarıda bulundu. Sağanak yağış özellikle İstanbul ve çevre illerde hayatı olumsuz etkilerken, yollar göle döndü, evleri su bastı. İstanbul Valiliği, fırtınada düşen direk sonrası bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre 30 Kasım Perşembe günü Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük ve Bartın'da kuvvetli yağışlar devam edecek.

BUGÜN HAVA NASIL? 30 KASIM 2023

Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Sakarya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus yer yer sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu’nun kuzeyi ile Orta Karadeniz’de güney yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (40-60 km/saat) esecek.

İL İL HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 14

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 14

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 20

Adana: Parçalı bulutlu 21

Antalya: Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 19

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 18

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 18

Erzurum: Parçalı bulutlu 2

Diyarbakır: Az bulutlu 13







