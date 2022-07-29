3.dönem AÖL sınavları ne zaman bitecek?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen AÖL sınavlarının hangi güne kadar süreceği araştırılıyor. Sınavlarını tamamlamayan öğrenciler "AÖL sınavları ne zaman bitiyor?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte Açık Lise sınavlarının biteceği tarihi hakkında detaylar haberimizde...

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN BİTECEK?

Açık Öğretim Lisesi sınavı için beklenen hafta geldi. AÖL 3. dönem sınavları 20 Temmuz 2022 tarihi saat 09:30'dan, 29 Temmuz 2022 tarihi saat 23:59'a kadar online (çevrim içi) olarak yapılacaktır.

AÖL SINAV GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

AÖL sınavlarına katılabilmek için "http://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx" adresi üzerinden öğrenci girişi yapılması gerekiyor.

AÖL 3. DÖNEM SINAV GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ

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AÇIK LİSE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz sınav dönemleri baz alındığında, AÖL sonuçlarının birkaç hafta içinde erişime açılması bekleniyor.

Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçlarını öğrenciler AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden öğrenecekler. Sonuçlar http://aolweb.aol.meb.gov.tr/o... üzerinden öğrenci T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabilecek.