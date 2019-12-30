Acil Paket ve Evraklar İçin Motorlu Kurye Hizmeti

Özellikle 1 ya da 2 saat içinde istediğiniz adrese taşınmasını talep ettiğiniz belge ve paketleriniz için firmamızın moto kurye hizmetini gönül rahatlığı ile tercih edebilir, gönderinizin kısa sürede güvenli bir şekilde alıcıya ulaşmasını sağlayabilirsiniz.

Avrupa'nın pek çok ülkesinde en sık kullanılan gönderi hizmetleri arasında yer alan motorlu kuryehizmetleri, Türkiye'de de firmamız aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Firmamızın bünyesinde görev yapan ve alanında uzman olan Kadıköy kurye ekibimiz, özellikle acil olarak en kısa sürede teslim edilmesi gereken paket ve evraklarınızın güvenle taşınmasını ve alıcıya başarılı bir şekilde ulaştırılmasını sağlamasıyla sektörde tercih sebebi olarak görülmektedir.

İstanbul'un Tüm İlçelerinde Motorlu Kurye Desteği

Bulunduğunuz yerden başka bir semtteki alıcıya belge ya da paket göndermek istediğinizde acil olarak gönderi hizmeti sunan şirketimiz, Gebze kurye olarak müşteri memnuniyetine de büyük özen göstermektedir. Bu sebeple hem uygun fiyat politikası hem de güvenilir gönderi hizmetleri ile sektörde adından sıkça söz ettirmeye başlayan firmamızın deneyimli Kadıköymoto kurye personeli, sektördeki tecrübesiyle de müşterilerimizin acil gönderi ihtiyaçlarında ilk tercihleri arasında yer almaktadır. Kadıköy motorlu kurye hizmetimizden yararlanmak için bizimle iletişime geçmeniz yeterlidir.

Firmamızda Tuzla kurye hizmeti hem bireysel müşterilerimize hem de şirketlere kısa süreli, profesyonel sonuçlar sunmaktadır. Bu yüzden firmamızın alanında uzman personel ekibi görev aldıkları tüm teslimat işlemlerinde Tuzla moto kurye olarak üzerlerine düşen görevi layıkıyla yerine getirmeye özen göstermektedir. Şirketimizin alanında deneyimli çalışanları Tuzla motorlu kurye hizmetimizde müşteri memnuniyetine verdikleri önemi güler yüzlü hizmet anlayışlarıyla da ortaya koymaktadır.

Motorlu Kurye Hizmetinden Nasıl Yararlanırım?

İstanbul'un hemen hemen bütün semtlerinde ve ilçelerinde Gebze moto kurye olarak faaliyetlerini sürdüren firmamız, sektörde hizmetlerine başladığı tarihten itibaren özellikle acil gönderim yapmak isteyen müşterilerimiz tarafından yoğun ilgi görmektedir. Günün sadece belirli saatlerinde değil, gece veya gündüz demeden tüm saatlerde Gebze motorlu kurye hizmetimizden faydalanabilir, uygun ücretler ödeyerek acil bir şekilde alıcıya gönderilmesi gereken evrak ya da paketlerinizin güvenilir bir şekilde istediğiniz adrese ulaşmasını sağlayabilirsiniz.

İstanbul'un bir ilçesinden diğer bir ilçesine kısa sürede evrak veya paket gönderimi yapmak istiyorsanız Dudullu kurye firmamızın güvenilir hizmetlerinden gönül rahatlığı ile yararlanabilirsiniz. Şirketimizin kurumsal internet sitesi üzerinde yer alan iletişim bilgilerini kullanarak, firmamızın bünyesinde Dudullu moto kurye olarak görev yapan deneyimli personelimizle her an hizmetinizi gerçekleştirebilmekteyiz. Bulunduğunuz konumun ya da iletmek istediğiniz gönderinin nerede olduğu şirketimizin hızlı hizmet anlayışını benimseyen

çalışanları tarafından önem arz etmemektedir. Bu sebeple şirketimizin bünyesinde profesyonel gönderim hizmetlerine devam eden Dudullu motorlu kurye çalışanlarımız ile gönderinizi teslimat için hazırlamanız firmamızın profesyonel çalışanları için yeterli görülmektedir.

Sigortalı ve Gönderim Garantili Moto Kurye Hizmeti

Ümraniye kurye firmamızın deneyimli ve alanında uzman çalışanları günün her saatinde İstanbul'un tüm ilçe ve semtlerinde, firmamızın özel takip sistemi ile profesyonel hizmet vermeye devam etmektedir. Şirketimiz sadece bireysel müşterilerimizin alıcı adreslere iletmek istedikleri paket ve evraklar için değil aynı zamanda şirketlere de profesyonel kurye hizmeti sunmasıyla sektörde ne kadar güvenilir olduğunu ortaya koymuştur.

Şirketimizden profesyonel hizmet almak için Ümraniye moto kurye firmamızın çalışanları ile iletişime geçmeniz yeterli olmaktadır. Şirketimizin en çok tercih edilen hizmetleri arasında kendine yer bulan Ümraniye motorlu kurye hizmetimizden yararlanmak için https://www.temkurye.com/ bağlantı adresine sahip internet sitemizi kullanmanız yeterlidir.

Bizlere aşağıdaki adreslerden ulaşabilirsiniz ;

Bizlere aşağıdaki adreslerden ulaşabilirsiniz ;

ADRESLER

MERKEZ: Topselvi Mah.Topselvi Cad. No:9/A Kartal / İstanbul

OPERASYON MERKEZİ: Harmanyolu Üst Sok. No:7/1-2 Mecidiyeköy Şişli / İstanbul

MUHABERAT OFİSİ: Dereboyu Cad.Bilim Sok No:5 Maslak / İstanbul

MUHABERAT OFİSİ: Eski Büyükdere Cad. No:1 Maslak / İstanbul

MUHABERAT OFİSİ: Balkan Cad. No:47 Ümraniye / İstanbul

E-Mail

info@temkurye.com

Telefon Numaraları

444 50 44

0212 275 11 11

Fax

0212 266 04 29

İstanbul Avrupa Yakası Hizmet Verdiğimiz ilçelerin listesi

•Arnavutköy

•Avcılar

•Bağcılar

•Bahçelievler

•Bakırköy

•Başakşehir

•Bayrampaşa

•Beşiktaş

•Beylikdüzü

•Beyoğlu

•Büyükçekmece

•Çatalca

•Esenler

•Esenyurt

•Eyüp

•Fatih

•Gaziosmanpaşa

•Güngören

•Kâğıthane

•Küçükçekmece

•Sarıyer

•Silivri

•Sultangazi

•Şişli

•Zeytinburnu

Anadolu Yakası Hizmet Verdiğimiz ilçelerin listesi

•Adalar

•Ataşehir

•Beykoz

•Çekmeköy

•Kadıköy

•Kartal

•Maltepe

•Pendik

•Sancaktepe

•Sultanbeyli

•Şile

•Tuzla

•Ümraniye

•Üsküdar

İstanbul’un Toplamda 39 İlçesinde Kurye – Moto Kurye – Motorlu Kurye Hizmetleri vermekteyiz..



