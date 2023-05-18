Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları merakla bekleniyor. Başvuru sonuçları ve sözlü sınava katılacak adayların listesi https://www.adalet.gov.tr/ adresi üzerinden ilan edilecek. Kurum bünyesine toplamda 22 bin kişi istihdam edilecek. Bu kapsamda başvurular belirlenen tarihler aralığında alınmıştı. Gözler şimdi gelecek son dakika açıklamasında. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı?

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BİTTİ Mİ?

Adalet Bakanlığı 22 bin 43 personel alımı başvuruları 25 Nisan 2023 – 11 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvuru sonuç tarihine ilişkin Adalet Bakanlığı'ndan yapılan herhangi bir açıklama yok. Başvuru sonuçları ve sözlü sınava katılacak adayların listesi https://www.adalet.gov.tr/ adresinden ilan edilecek.

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

Alımlarla adliyelerde 10 bin 719, Ceza İnfaz Kurumlarında 10 bin 138, İcra Dairelerinde 700, Bakanlık merkez teşkilatta 563 olmak üzere 22 bin 43 kişi istihdam edilecek.

Adalet Bakanlığı personel alımı ilanlarına göre;

8 bin 647 infaz koruma memuru, 5 bin 461 zabıt katibi, 2 bin 429 mübaşir, 1590 koruma ve güvenlik görevlisi olmak üzere çözümleyici, destek personeli, istatistikçi, mühendis, mütercim, mütercim tercüman, programcı, teknisyen, tekniker, fizyoterapist, sosyal çalışmacı, psikolog, işaret dili tercümanı, öğretmen, sağlık memuru, hemşire, büro personeli, gemi adamı, veteriner hekim, diyetisyen ve icra katibi kadrolarında istihdam sağlanacak.







