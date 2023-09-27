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Adana Demirspor - Beşiktaş Canlı Skor Ekranı

Adana Demirspor - Beşiktaş canlı skor ve canlı sonuç ekranı haberimizde. Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Adana Demirspor ve Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Yeni Adana Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak. Adana Demirspor - Beşiktaş canlı takip ekranı için haberimize bakabilirsiniz.

17:06 . 27/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Adana Demirspor - Beşiktaş canlı skor

Adana Demirspor - Beşiktaş canlı skor

Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Adana Demirspor ve Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Bu akşam saat 20.00’de başlayacak karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Adana Demirspor - Beşiktaş canlı skor ve canlı sonuç ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ CANLI SKOR CANLI SONUÇ

ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

ADANA DEMİRSPOR

71 Shahruddin Magomedaliev

4 Semih Güler

5 Andrew Gravillon

22 Jonas Svensson

7 Yusuf Sarı

8 Emre Akbaba

10 Younes Belhanda

32 Yusuf Erdoğan

2 İsmail Çokçalış

30 Nani

9 M'Baye Niang

BEŞİKTAŞ

34 Mert Günok

4 Onur Bulut

6 Omar Colley

26 Arthur Masuaku

30 Eric Bailly

8 Salih Uçan

15 Alex Oxlade-Chamberlain

18 Rachid Ghezzal

19 Amir Hadziahmetovic

9 Cenk Tosun

10 Vincent Aboubakar



#Adana Demirspor
#Beşiktaş
#Trendyol Süper Lig
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