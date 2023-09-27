Adana Demirspor

‘Süper Lig yeni sezon derbileri ne zaman, hangi tarihte?’ soruları Süper Lig’in başlamasına sayılı günler kala futbol tutkunları tarafından sorgulanıyor. Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonu 11 Ağustos Cuma günü Trabzonspor - Antalyaspor maçı ile start verecek. 2 aylık yaz tatilinin ardından futbol heyecanı ve coşkusu kaldığı yerden devam edecek. Futbol severler 2023-2024 sezonu fikstürünün yanı sıra derbi tarihlerini de araştırıyor. Peki, Trendyol Süper Lig yeni sezon derbiler ne zaman, hangi tarihte? İşte 2023-2024 sezonu derbi tarihleri.