Adana Demirspor - Beşiktaş canlı skor
Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Adana Demirspor ve Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Bu akşam saat 20.00’de başlayacak karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Adana Demirspor - Beşiktaş canlı skor ve canlı sonuç ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.
ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ CANLI SKOR CANLI SONUÇ
ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
ADANA DEMİRSPOR
71 Shahruddin Magomedaliev
4 Semih Güler
5 Andrew Gravillon
22 Jonas Svensson
7 Yusuf Sarı
8 Emre Akbaba
10 Younes Belhanda
32 Yusuf Erdoğan
2 İsmail Çokçalış
30 Nani
9 M'Baye Niang
BEŞİKTAŞ
34 Mert Günok
4 Onur Bulut
6 Omar Colley
26 Arthur Masuaku
30 Eric Bailly
8 Salih Uçan
15 Alex Oxlade-Chamberlain
18 Rachid Ghezzal
19 Amir Hadziahmetovic
9 Cenk Tosun
10 Vincent Aboubakar