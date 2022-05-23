Adana kebap tarifi: Adana kebap malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı

"Zırh" adı verilen ve satıra benzeyen bir bıçakla kıyılan etle hazırlanan "Adana kebap" nasıl yapılır? İşte, Adana kebap tarifi ve püf noktaları.

ADANA KEBAP TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

-600 gram kıyma (kuzu ve dana karışık)

-1 yemek kaşığı pul biber

-2 tatlı kaşığı tuz

-1 çay kaşığı karabiber

-1 yemek kaşığı tereyağı (isteğe bağlı)

-1 adet kapya biber (isteğe bağlı)

ADANA KEBAP YAPILIŞI

1. Kıymaya pul biberini ekleyin ve 15 dakika yoğurun.

Kıymaya pul biberini ekleyin ve 15 dakika yoğurun. 2. Sonrasın da tuz, kapya biber ve tereyağını da ekleyip 5 dakika daha yoğurmaya devam edin.

Sonrasın da tuz, kapya biber ve tereyağını da ekleyip 5 dakika daha yoğurmaya devam edin. 3. Yoğururken ara ara elinizi ıslatın. Böylelikle yoğurma işlemi daha kolay olacaktır. Homojen bir kıvama gelene kadar yoğurun.

Yoğururken ara ara elinizi ıslatın. Böylelikle yoğurma işlemi daha kolay olacaktır. Homojen bir kıvama gelene kadar yoğurun. 4. Kıvam alan kıymadan parçalar koparıp çöp şişlere geçirin.

Kıvam alan kıymadan parçalar koparıp çöp şişlere geçirin. 5. En az 5-6 saat dinlenmesi için buzdolabına kaldırın.

En az 5-6 saat dinlenmesi için buzdolabına kaldırın. 6. Süre sonunda ister fırında, isterseniz de tava da pişirebilirsiniz. Fırında pişireceksiniz 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 20 dakika kadar ters yüz ederek pişirebilirsiniz. Dilerseniz pişirme kağıdı serili bir fırın tepsisinde ya da fırın ızgarası üzerinde pişirebilirsiniz.

Süre sonunda ister fırında, isterseniz de tava da pişirebilirsiniz. Fırında pişireceksiniz 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 20 dakika kadar ters yüz ederek pişirebilirsiniz. Dilerseniz pişirme kağıdı serili bir fırın tepsisinde ya da fırın ızgarası üzerinde pişirebilirsiniz. 7. Yanına bol garnitür ve ayranla servis edebilirsiniz.

Yanına bol garnitür ve ayranla servis edebilirsiniz. *Afiyet olsun.

ADANA KEBAP PİŞİRME SÜRESİ: KAÇ DAKİKADA PİŞER?

Adana kebap tarifini hazırlama süresi 30 dakika, pişirme süresi 20 dakikadır.

ADANA KEBAP KALORİ DEĞERİ

1 porsiyon Adana kebap 282 kaloridir.

ADANA KEBAP TARİFİNİN PÜF NOKTALARI

-Izgara telinin yağlanması etlerin pişerken daha fazla lezzetlenmesine yardımcı olacaktır. Bu yağlama için dilerseniz kasabınızdan kuyruk yağı temin edebilir ve kebabınızı lezzetlendirebilirsiniz.

-Adana kıymasını kasaptan alırken kalın aynadan çekilmiş kıyma olmasına dikkat edin

-Kebapları şişlere takarken uçlarını sıkıştırmanız kebapların dökülmesini önleyecektir.

-Adana kebap yapmak için, 1 kilo kıyma için 300-350 gr kuyruk yağı koymalısınız.

-Pişirirken kebapların kurumamasına ve sulu kalmasına özen göstererek pişirmek kebaplarınızın daha lezzetli olmasını sağlayacaktır.

-Izgara telini yağlamak için, kasaptan kuyruk yağı da alabilirsiniz.

-Izgara telinin yağlanması kebabın daha iyi pişmesini ve lezzetlenmesini sağlar.

-Izgara telinin altındaki bölmeye bir fırın tepsisi koyun. Bu sayede etlerden akan yağı tepsiye toplayabilirsiniz.

-Yemeği zenginleştirmek için ızgara teline domates, biber ve patlıcan dizebilirsiniz.

-Etlerin pişmesine yakın üzerine lavaş koyarak ekmeğin ısınmasını sağlayabilirsiniz.

ADANA KEBAP PİŞİRME ÖNERİSİ

Izgara telinin altına mutlaka bir fırın tepsisi koyun, kebap pişerken yağlar akacaktır. Fansız programda çalıştırmak, etin kurumasını önleyecektir.

ADANA KEBABIN İSTEĞE BAĞLI SUNUM ŞEKİLLERİ;

-Şişlerinize domates ve biber dizin ve fırında pişirin. Pişirdikten sonra Adana Kebabın yanında servis edebilirsiniz.

-Servisinizin doyurucu olmasını istiyorsanız yanında pirinç pilavı veya bulgur pilavı sunabilirsiniz.

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-Adana kebabın yanında patates kızartması çok iyi gidecektir.

-Adana kebabın yanında istediğiniz bir salatayı ve acılı ezmeyi servis edebilirsiniz.

-Adana kebabını pilav veya porsiyon ile tüketmek istemeyenlere lavaş ile birlikte servis edebilirsiniz.

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