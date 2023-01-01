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Adana’da DEAŞ operasyonu: 17 gözaltı, 5 tutuklama

Adana’da yapılan DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 5’i tutuklandı. Evlerde yapılan aramada el bombası ve çok sayıda silah ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete getirildi. İfadesi alınan 17 şüpheli 15 Eylül günü adliyeye sevk edildi. Detaylar haberimizde.

16:55 . 17/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
Adana haberleri

Adana haberleri

’da yapılan DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 5’i tutuklandı. Evlerde yapılan aramada el bombası ve çok sayıda silah ele geçirildi. İşte detaylar.

17 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, 5 KİŞİ TUTUKLANDI

Adana Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri DEAŞ terör örgütü adına faaliyet yürüttüğünü belirlediği 23 şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma tamamlanınca 12 Eylül günü 23 adrese baskın yapıldı. Baskında yapılan aramalarda ise 17 DEAŞ Terör örgütü mensubu yakalandı. Evlerde yapılan aramada el bombası ve çok sayıda silah ele geçirildi.

Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete getirildi. İfadesi alınan 17 şüpheli 15 Eylül günü adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5’i tutuklanırken, 12’si adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



#Adana
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#Adana haberleri
#Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü
43 dakika önce
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Adana’da DEAŞ operasyonu: 17 gözaltı, 5 tutuklama