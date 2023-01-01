’da yapılan DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 5’i tutuklandı. Evlerde yapılan aramada el bombası ve çok sayıda silah ele geçirildi. İşte detaylar.

’da yapılan DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 5’i tutuklandı. Evlerde yapılan aramada el bombası ve çok sayıda silah ele geçirildi. İşte detaylar.

Adana Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri DEAŞ terör örgütü adına faaliyet yürüttüğünü belirlediği 23 şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma tamamlanınca 12 Eylül günü 23 adrese baskın yapıldı. Baskında yapılan aramalarda ise 17 DEAŞ Terör örgütü mensubu yakalandı. Evlerde yapılan aramada el bombası ve çok sayıda silah ele geçirildi.