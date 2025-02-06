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Adıyaman'da okullar tatil mi? Valilikten son dakika açıklaması geldi

Adıyaman'da okullar tatil mi? Valilikten son dakika açıklaması geldi

09:316/02/2025, Perşembe
G: 6/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Adıyaman'da okullar tatil mi?
Adıyaman'da okullar tatil mi?

Adıyaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada deprem felaketinin yıl dönümü nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda bugün eğitime ara verilecek.

Adıyaman'da, 6 Şubat 2025 tarihinde, depremin ikinci yıl dönümü nedeniyle planlanan anma programları kapsamındaki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verilecek.

Adıyaman'da okullar kaç gün tatil?

Adıyaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada deprem felaketinin yıl dönümü nedeniyle kentte ziyaret yoğunluğu yaşanacağı belirtilerek şöyle denildi: "6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü dolayısıyla ilimizde düzenlenecek anma programı, vatandaşlarımız tarafından yapılacak kabristan ve taziye ziyaretleri dolayısıyla yoğunluk oluşabileceği değerlendirildiğinden ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullarda 6 Şubat 2025 Perşembe Günü eğitime bir gün ara verilmiştir. Ayrıca, anma programları ve kabristan ziyaretlerine katılacak kamu kurum ve kuruluşlarımızda çalışan personelimiz, kamu hizmetlerini aksatmayacak tüm tedbirler alınacak şekilde, bir gün idari izinli sayılacaktır."



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Adıyaman'da okullar tatil mi? Valilikten son dakika açıklaması geldi