Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine 3 Şubat itibariyle başladı. Şimdi gözler ikinci ara tatil tarihlerinde. Peki ikinci ara tatil ne zaman? Yaz tatili ne zaman? İşte detaylar.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili 20 Ocak 2025 Pazartesi başladı ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erdi. 3 Şubat Pazartesi günü öğrenciler yeniden ders başı yaptı. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak. İlk ara tatil 11-15 Kasım'da uygulanmıştı.

OKULLAR AÇILDI MI? YARIYIL TATİL BİTTİ Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitim alan yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyona yakın öğretmen bu senenin eğitim öğretim yılı kapsamında 9 Eylül 2024'te dersbaşı yapmıştı. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine başladı.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Öğrenciler, 75 binden fazla okul ve 750 bine yakın derslikte başlatılan eğitim öğretim döneminde ikinci dönemin ara tatilini 31 Mart-4 Nisan arasında yapacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?