"Aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Aile Destek programı ödemeleri zamlandı mı, arttı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatıracaklarını belirtti. Peki, Aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Aile Destek programı ödemeleri zamlandı mı, arttı mı? Açıklama geldi

Aile Destek Programı ödemeleri, aylık olarak hazırlanan ödeme listeleri çerçevesinde merkezi olarak yapılmaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin tarihi hakkında kamuoyunu bilgilendiriyor. Göktaş son olarak ocak ayı ödemeleriyle ilgili konuştu.

ÖDEME TARİHİNİ BAKAN GÖKTAŞ DUYURDU





Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini 11 Ocak itibarıyla hesaplara yatıracaklarını belirterek, ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 4 milyar TL ödeme yapacaklarını duyurdu.“Büyüyen ve gelişen ülkemizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz” diyen Bakan Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı’nda bugüne kadar hanelere toplam 64,3 milyar TL destek sağladıklarını bildirdi.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?



