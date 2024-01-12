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Aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Açıklama geldi

"Aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile destek ödemesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ödemelerin bugün hesaplara yatırılacağını duyuran Göktaş, toplamda 4 milyar TL'nin ödeneceğini bildirdi. Peki, Aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Aile Destek programı ödemeleri zamlandı mı, arttı mı? Açıklama geldi

15:12 - 12/01/2024 Cuma
Yeni Şafak
Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak?
Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak?

"Aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Aile Destek programı ödemeleri zamlandı mı, arttı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatıracaklarını belirtti. Peki, Aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Aile Destek programı ödemeleri zamlandı mı, arttı mı? Açıklama geldi

Aile Destek Programı ödemeleri, aylık olarak hazırlanan ödeme listeleri çerçevesinde merkezi olarak yapılmaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin tarihi hakkında kamuoyunu bilgilendiriyor. Göktaş son olarak ocak ayı ödemeleriyle ilgili konuştu.

ÖDEME TARİHİNİ BAKAN GÖKTAŞ DUYURDU


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini 11 Ocak itibarıyla hesaplara yatıracaklarını belirterek, ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 4 milyar TL ödeme yapacaklarını duyurdu.“Büyüyen ve gelişen ülkemizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz” diyen Bakan Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı’nda bugüne kadar hanelere toplam 64,3 milyar TL destek sağladıklarını bildirdi.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen aile destek ödemeleri her ay vatandaşların hesaplarına yatırılıyor. Vatandaşlar ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor.

#aile destek ödemeleri
#aile destek programı
#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı
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