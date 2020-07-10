Ailenizle Muhafazakar Villa Tatile Merhaba Deyin

Türkiye’de İslami kültür ile yaşayan muhafazakar ve mutaassıp ailelerin rahatlığı ve konforu için en ideal tatil şeklinin TatildeKirala villa kiralama olduğunu söyleyebiliriz. Bu uygulamanın bir diğer türü ise; İslami otellerde konaklamak elbette. Kadın ve erkek havuzu gibi ayrı yüzme havuzu hizmetleri sunan bu otellerin bir handikapı; ailece bir arada olamamak. Özellikle; içerisinden geçtiğimiz pandemi dönemi için sağlık ve hijyen açısından da otellerde başka sorunlar mevcut.

Muhafazakar villa nedir?

Muhafazakar villayı biraz daha detaylandırmamız gerekirse; ‘’Bu otel benim için uygun mu, nasıl insanlar olacak acaba, havuz sistemi benim için uygun mu?’’ soru ve sorunlarından sizleri kurtaracak bir çözüm diyebiliriz. Özel kiralık villalar, muhafazakar hassasiyetlerini gözetecek şekilde tasarlanmıştır ve korunaklı havuzlar, tamamen özel tasarım bir ev, kurallarını otelin değil sizin koyduğunuz, dilediğiniz saatte dilediğinizi yapabildiğiniz bir tatil modeli sunar. Muhafazakar villalar aslında tam anlamıyla tatilde özgürlük anlamına gelmekte. Muhafazakar villaların mahremiyetine önem veren herkes için olduğunu söylemek mümkün. Konsepti bu model olan otellerdeki kadın erkek ayrımından sıkılan ve yaz mevsimini korunaklı villasında ailesiyle geçirmek isteyen herkese açık olan bu villalar farklı lokasyon ve fiyat seçenekleriyle sizleri bekliyor.

Neden muhafazakar villa tatili?

Çevreden havuzu görünmeyen, korunaklı bir özel muhafazakar villada, aileniz ya da sevdikleriniz ile dilediğinizce dinlenme ve eğlenme şansına sahip olursunuz. Bu villaların ayrıca balayı konseptine de uygun olduğunu belirtelim. Gizliliğe önem veriyorsanız, gizli ve özgür bir tatil geçirmek istiyorsanız villa kiralamak sizin için en iyi seçenek olacaktır. Etrafı özenle kapatılmış bahçe ve havuz hizmeti sunan bu villalar, sadece size ve ailenize ait olup, dışarıdan görünmeyecek şekilde tasarlanmıştır. Bu da size sonsuz özgür ve huzurlu bir tatil imkânı sağlar. Bu tip villalarda günün her saati havuzunuzda yüzebilir, denize gitmeden de yaz tatili keyfinizi yerine getirebilirsiniz.

Otellerdeki kalabalıklara nazaran size gözlerden uzak bir tatil imkânını sunan muhafazakar villalar, havuzu ve bahçesi korunaklı modelleri ile son yıllarda çokça tercih sebebi. Tatildekirala.com sitesi üzerinde arzu ettiğiniz villayı görüntüleyebilir ve güvenilir bir şekilde villanızı kiralayabilirsiniz. Sıcak yaz mevsimi için özellikle Kaş kiralık villalar en çok tercih edilen kiralık villa bölgelerinden biri. Kaş, yokuşlu konumu gereği muhafazakar tatil tercih edenlerin gözdesi. Türkiye’nin en popüler tatil destinasyonlarından birini incelemeye ne dersiniz?

Villa kiralarken nelere dikkat etmeli?

Senenin her ayında gidebileceğiniz bu konseptteki villalara en büyük rağbet elbette Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında oluyor. Yeni nesil tatil deneyimi yaşamak isteyen herkesin tercih edebileceği bu villalardan birini Tatildekirala.com sitesinden detaylı fotoğraf ve donanımlarını inceleyerek seçebilirsiniz. Bu tipteki villaları kiralarken size sunulan ile gerçekte olanın aynı olması hayli önem taşıyor. Bu sebeple ‘’Dışarıdan havuzu gözükmüyor.’’ olarak sunulan villaların tam anlamıyla korunaklı olduğundan emin olmalısınız. Aramanızı yaparken muhafazakar villa, mutaasıp villa, korunaklı villa veya havuzu gözükmeyen villa olarak arama yapabilirsiniz. Ufak bir ayrıntı bile tatilinizin iyi ya da kötü geçmesini etkileyebilir. Bu nedenle tüm ayrıntıları incelemenizi, güvenilir bir siteden evinizi kiralamanızı, oda sayısı, yatak sayısı, evin konumu gibi önemli konuları netleştirerek ödeme yapmanızı öneriyoruz. Havuzunuzun size özel olması gibi aynı zamanda deniz manzaralı bir evi de tercih edebilirsiniz. Bu nedenle; konum büyük önem taşıyor. Villanın doğanın içerisinde olması da özellikle çocuklu aileler için bir avantaj.