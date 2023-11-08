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AK Parti’de adaylık için müracat tarihleri açıklandı: Yoğun katılım bekleniyor! Gözler belediye başkanı aday adaylığı ücretlerinde

AK Parti aday başvuru ücreti, 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek yerel seçimler için takvimin belli olmasıyla birlikte adaylık başvurusu yapacakların gündeminde. AK Parti belediye başkan aday başvurularını 9-17 Kasım tarihleri arasında alacak. Belediye başkan adaylığı için AK Parti’nin başvuru ücretleri belli oldu mu, belediye başkan adaylığı ücretleri ne kadar? sorusu da sorulmaya başlandı. İşte yerel seçimler için AK Parti başvuru ücretlerine ilişkin detaylar.

17:51 - 8/11/2023 الأربعاء
Güncelleme: 17:51 - 8/11/2023 الأربعاء
Yeni Şafak
AK Parti aday başvuru ücreti ne kadar?

AK Parti aday başvuru ücreti ne kadar?

AK Parti'nin 31 Mart 2024'ta yapılacak
leri için seçim dönemi ve seçim takvimi çalışmaları fiilen başladı.

AK Parti belediye başkan aday adaylığı başvuruları ne zaman başlıyor?

AK Parti, yerel
için aday başvurularını 9-17 Kasım'da alacak, 19 Kasım'da elektronik ortamda temayül yoklaması yapacak. Bu kapsamda AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) yerel seçimlere ilişkin MKYK'ye yetki verdi. Toplantıda ayrıca aday usul esasları ile teşkilat yoklama usul esaslarına ilişkin kararlar da alındı.

Takvime göre, 9 Kasım Perşembe başlayacak aday başvuruları 17 Kasım'da sona erecek. Temayül yoklaması 19 Kasım'da elektronik ortamda tüm illerde aynı anda yapılacak.

AK Parti belediye başkan aday adaylığı ücretleri ne kadar?

AK Parti belediye başkan aday adaylığı ücretleri henüz resmi olarak açıklanmadı. AK Parti Mart 2019 yerel seçimlerinde büyükşehir belediye başkanı aday adaylarından 10 bin, nüfusu 100 binin üzerinde olan il belediye başkanı aday adaylarından 5 bin, nüfusu 100 bin ve daha az olan il belediye başkanı aday adaylarından 3 bin, nüfusu 200 binden fazla olan ilçe belediye başkanı aday adaylarından 3 bin, nüfusu 50 binden 200 bine kadar olan ilçelerde belediye başkanı aday adaylarından 2 bin 500, nüfusu 50 bin ve daha az olan ilçe belediye başkanı aday adaylarından bin 500, belde belediye başkanı aday adaylarından bin, büyükşehirlerdeki belediye meclisi üyesi aday adaylarından bin, il genel meclisi üyesi ve büyükşehir olmayan diğer illerin belediye meclisi üyesi aday adaylarından 500 lira alınmıştı.


#yerel seçim 2024
#ak parti
#ak parti belediye başkan adayı ücretleri
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AK Parti’de adaylık için müracat tarihleri açıklandı: Yoğun katılım bekleniyor! Gözler belediye başkanı aday adaylığı ücretlerinde