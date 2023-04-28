TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden Al Sancak dün akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Her hafta Perşembe akşamı saat 20.00’de yayınlanan dizinin son bölümünde Pençe Timi ve Ahtapot yeni bir çatışmaya girerken, Nadia ise büyük bir yol ayrımında karar vermek zorundadır. Pençe Timi, Lilith’in son anda gelip kurtardığı Boran’ı sağ olarak ele geçirmek için yeni bir plan yaparken Boran da boş durmaz ve çok tehlikeli bir oyun kurmaya başlar. Al Sancak 11. bölümü tek parça youtube linkiyle full izlemek ve 12. bölüm fragmanı için haberimize bakabilirsiniz.