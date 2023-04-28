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Al Sancak 13. Bölüm Fragmanı

TRT 1 ekranlarından her hafta Perşembe akşamı saat 20.00’de yayınlanan Al Sancak dizisinin yeni bölümü dizi severlerle buluştu. Dizinin son bölümünde teröristlerin aniden binaya baskını sonucu köşeye sıkışan Pençe Timi ve Nadia bu orantısız saldırıya daha fazla karşı koyamaz ve tüm mühimmatları tükenir. Ali Yüzbaşı, son çare olarak F-16 ile bulundukları binanın vurulmasını talep eder. Bu istek karşısında çaresiz kalan Savaş Pilotu Eylül Yüzbaşı ne yapacaktır? Al Sancak 12. bölümü youtube linkiyle tek parça full izlemek ve 13. bölüm fragmanı için haberimize göz atabilirsiniz.

09:28 . 28/04/2023 Cuma
Yeni Şafak
Al Sancak 12. Bölüm Tek Parça FULL

Al Sancak 12. Bölüm Tek Parça FULL

TRT 1’in sevilen dizilerinden Al Sancak’ın 12. bölümü dün akşam yayınlandı. Dizinin son bölümüne, özetine ve fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

AL SANCAK 12. BÖLÜM ÖZETİ

Al Sancak’ta; köşeye sıkışan Pençe Timi, içinde bulundukları binanın vurulmasını talep ederken, Boran ise tutulduğu yerden kaçmayı başarır. Eylül Yüzbaşı atış yapmayı kabul edecek mi?

“Kartal Dokuz. Bulunduğumuz binayı vurun!”

Teröristlerin aniden binaya baskını sonucu köşeye sıkışan Pençe Timi ve Nadia bu orantısız saldırıya daha fazla karşı koyamaz ve tüm mühimmatları tükenir. Ali Yüzbaşı, son çare olarak F-16 ile bulundukları binanın vurulmasını talep eder. Bu istek karşısında çaresiz kalan Savaş Pilotu Eylül Yüzbaşı ne yapacaktır?

Boran saldırıdan kurtuluyor mu?

Saldırı sonucunda krizi fırsata çeviren Boran, tutulduğu yerden kaçar. Ancak dışarıda onu teröristler beklemektedir. Boran, onu tanımayan örgüt ile karşı karşıya kalır. Şimdi ne yapacaktır?

“Biz esir olmayız!”

Eylül Yüzbaşı binaya bomba atmanın uygun olmadığını dile getirse de, Cengiz Yüzbaşı, atış yapması için onu ikna eder. Çünkü Pençe Timi dışarı çıkarsa esir düşecektir. Oysaki Pençe Timi esir olacağına Şehadet şerbetini içmeye yeminlidir.

Ali ve Nadia’dan duygusal vedalaşma

Ali Yüzbaşı, Nadia’nın hala bir fırsatı olduğunu, teröristlerin onu öldürmeyeceğini dile getirse de Nadia gitmeyi kabul etmez. Ali Yüzbaşı ile beraber ölmek istediğini söyleyen Nadia ve Ali arasında duygusal bir vedalaşma yaşanır. Diğer taraftan Pençe Timi birbirleri arasında helallik ister. Pençe Timi, saldırıdan kurtulabilecek mi?

AL SANCAK 12. BÖLÜM TEK PARÇA FULL



AL SANCAK 13. BÖLÜM FRAGMANI




#Al Sancak
#Nadia
#Pençe Timi
#TRT 1
#Boran
#Ali Yüzbaşı
39 dakika önce
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