Alpay Coşkun Sokakta Yaşayanların Durumlarına Dikkat Çekti

Korona virüsün hayatımıza dâhil olmasıyla birlikte sürekli evdekal çağrıları yapılmaya başlandı. Hayatımızın kontrollü normalleşmeye başladığı bu süreçte bile evlerimizde kalmamız gerektiği tekrarlanırken hatırlamamız gereken sokakta yaşayanlar için Alpay Coşkun No: 41 adlı kitabını ve kitabına adını veren No:41 adlı şiirini ithaf ederek sokakta yaşayanlar olduğunu bize bir kez daha hatırlattı.

Sokaklarda yaşayanların özellikle korona virüs sürecinde gerekli hijyeni sağlayamamaları ve uygun koşullarda yaşamıyor olmaları sağlıkları için büyük tehlike oluşturmaktadır. Alpay Coşkun sokakta yaşayanlara ve onların sorunlarına dikkat çekmek amacıyla yazdığı No:41 şiirini Galata Kulesinde sokakta yaşayan birinden etkilenerek yazmıştır.

Alpay Coşkun Aralık 1983’te Mersin’ de doğdu. Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi’nde tamamladı. Şair olmasının yanı sıra hobi olarak fotoğrafçılık da yapan Alpay Coşkun ortaokul yıllarından bu yana şiir yazmaktadır ve 200 den fazla şiiri bulunmaktadır. Alpay Coşkun aynı zamanda şarkı sözü yazarıdır ve şarkı sözleri bestelemektedir. Şiirleri ders kitaplarında Türk Edebiyatında okutulmaktadır.