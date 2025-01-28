Hem küresel hem de yurt içi ekonomik gelişmeler ile anlık değişim gösterebilen değerli materyallerden altın fiyatlarında düne göre düşüş yaşandığı görüldü. Yatırımcıların da en çok tercih ettiği 22 ve 24 ayar gram altın fiyatları ile diğer altın türlerinden cumhuriyet, yarım ve çeyrek altın fiyatları da haberimizde. İşte 28 Ocak altın fiyatlarındaki son durum.





GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU? (28 OCAK)





Piyasalardan edinilen gün sonu verilerine göre, 22 ayar gram altın fiyatı 3 bin 30 TL seviyelerinden işlem görüyor. 24 ayar altın fiyatı ise 3 bin 174 TL seviyelerinde.





ÇEYREK ALTIN NE KADAR? (28 OCAK)





Çeyrek altın fiyatı, 5 bin 196 TL seviyelerinden işlem görüyor.





YARIM ALTIN NE KADAR?(28 OCAK)





Yarım altın fiyatı, 10 bin 392 T L seviyelerinden işlem görüyor.





CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? (28 OCAK)





Cumhuriyet altını fiyatı ise 20 bin 697 TL olarak piyasada işlem görüyor.





Not: Altın fiyatları anlık olarak değişkenlik göstermektedir.





ALTININ KİLOGRAM FİYATINDA DÜŞÜŞ!





Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 157 bin 400 liraya geriledi.





Altın piyasasında en düşük 3 milyon 150 bin lira, en yüksek 3 milyon 157 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,6 azalışla 3 milyon 157 bin 400 lira oldu.





Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 3 milyon 176 bin 100 liradan tamamlamıştı.





KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 684 milyon 583 bin 418,01 lira, işlem miktarı ise 1.169,64 kilogram oldu.





Tüm metallerde toplam işlem hacmi 3 milyar 701 milyon 310 bin 22,46 lira düzeyinde gerçekleşti.





Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Türkiye İş Bankası, DenizBank, NMGlobal Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ile Çakmakçı Kıymetli Madenler olarak sıralandı.





Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:





STANDART TL/KG DOLAR/ONS





Önceki Kapanış 3.176.100,00 2.745,00

En Düşük 3.150.000,00 2.743,00

En Yüksek 3.157.400,00 2.749,00

Kapanış 3.157.400,00 2.749,00

Ağırlıklı Ortalama 3.151.740,00 2.745,74

Toplam İşlem Hacmi (TL) 3.684.583.418,01

Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.169,64