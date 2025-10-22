Anadolu Üniversitesi AÖF 2025-2026 sınav tarihleri açıklandı: Güz ve bahar dönemi sınavları ne zaman? İşte tarihler

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2025-2026 eğitim yılı sınav takvimi resmen duyuruldu. Binlerce açıköğretim öğrencisi tarafından merakla beklenen AÖF sınav tarihleri, Anadolu Üniversitesi’nin akademik takviminde yayımlandı. Güz dönemi ara sınavları (vize) Aralık ayında, dönem sonu sınavları ise Ocak ayında yapılacak. Bahar dönemi sınavları ise Nisan ve Mayıs aylarında gerçekleşecek. İşte AÖF sınav takvimi...





AÖF SINAVLARI NE ZAMAN? İŞTE 2025-2026 AÖF SINAV TAKVİMİ

AÖF Güz Dönemi ara sınavları 6-7 Aralık 2025’te

2025-2026 güz dönemi ara sınavları 6-7 Aralık tarihlerinde yapılacak. Öğrenciler, online veya yüz yüze olarak gerçekleştirilen bu ara sınavlara hazırlanırken, sınav merkezlerini ve saatlerini Anadolu Üniversitesi’nin resmi kanallarından takip etmeli.





Güz dönemi dönem sonu sınavları ne zaman?

AÖF güz dönemi final sınavları ise 17-18 Ocak 2026 tarihlerinde yapılacak. Öğrenciler sınav tarihlerini göz önünde bulundurarak hazırlıklarını tamamlamalı ve sınav giriş belgelerini zamanında edinmelidir.





Bahar dönemi sınavları ne zaman?

Bahar dönemi ara sınavları 4-5 Nisan 2026, dönem sonu sınavları ise 9-10 Mayıs 2026 tarihlerinde yapılacak. Bahar dönemi sınavlarına katılacak öğrencilerin, sınav merkezi tercihlerine dikkat etmeleri ve duyuruları takip etmeleri önem taşıyor.





Yaz okulu sınav tarihi 22 Ağustos 2026

Yaz okuluna katılan öğrenciler için sınav günü 22 Ağustos 2026 olarak belirlendi. Yaz okulunda ders alan öğrencilerin bu tarihe göre planlama yapmaları gerekiyor.





AÖF sınav tarihleri 2025-2026

Güz Dönemi Ara Sınav 06-07 Aralık 2025

Güz Dönemi Final 17-18 Ocak 2026

Bahar Dönemi Ara Sınav 04-05 Nisan 2026

Bahar Dönemi Final 09-10 Mayıs 2026