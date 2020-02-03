Hem kadınların hem erkeklerin her yaşta en büyük kozmetik sıkıntılarından biri olan vücut kontur bozuklukları liposuctionın yapılmaya başlanmasıyla çözümlenir hale gelmiş teknolojinin ilerlemesiyle yağların dışarı alınmadan önce eritilmesinin verimliliği arttırdığı ve yine lazerin etkisiyle sağlanabilecek cilt sıkılaşmasının da ameliyat sonrası en büyük problem olan düzensiz cilt görünümü ve sarkmaları ortadan kaldırabileceği saptanmıştır. Yapılmakta olan lazer liposuction işleminde lazer kullanılmasını en avantajlı yanı ise ameliyat sonrası ciltte ve vücutta gerçekleşen şişlik, kızarıklık ve morluk gibi bulguların oldukça az rastlanmasıdır. Vücutta yağ depolayan her yerde uygulanan bu işlem bölgenin genişliğine göre lokal ya da genel anestezi altında uygulanabilmektedir. Bu işlem ve işlemlere maruz kalan hastalar çoğunlukla hemen aynı gün taburcu edilmektedir. Fakat işlem sonrasında uygulanan korsenin 3 hafta kadar kullanılması önerilir.

Vücut yağları kadar hatta ve hatta ondan daha estetik operasyon ve ameliyat gerçekleşen doku, organ veya bölge burundur. Burun doğuştan gelen veya daha sonra gerçekleşen kaza vb. gibi durumlarda gözlemlenen şekil bozukluğu vb. gibi durumlarda kişinin isteği üzerine Ankara burun estetiği ile buruna ideal açı ve ölçülere kavuşturmak için erkek kadına ayrı ayrı modellerde planlanan ve aynı zamanda ihtiyaç varsa burundan nefes alma güçlüğünün de düzeltilebileceği lokal ya da genel anestezi altında yapılabilen cerrahi işlemdir. Nedeyse her insan aynaya baktığında ilk gözlemlediği yer burnudur. Burun bulunduğu yer açısından yüzün tam ortasında bulunduğu için ister istemez kişinin görünümünü doğrudan etkilemektedir. Hal böyle olunca birçok kişi burun ameliyatı ve burun estetiği olmaktadır. Doğru eller ve alanında uzman kişiler tarafından gerçekleştirilen bu cerrahi operasyon sayesinde kişiler hem daha iyi bir görünüme sahip oluyor hem de sağlık açısından iyi sonuçlar elde ediliyor. Burunda nefes almayı engelleyen et vb. gibi ekstrem durumlarda da gerçekleşen burun estetiği operasyonu Cerrahi, açık, kapalı ve cerrahi olmayan farklı yöntemlerle gerçekleşmektedir.