Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Antalya’da hava nasıl olacak? 11 Kasım Meteoroloji hava durumu tahmini raporu

Antalya’da hava nasıl olacak? 11 Kasım Meteoroloji hava durumu tahmini raporu

09:2711/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Antalya hava durumu
Antalya hava durumu

Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Antalya için 11 Kasım 2024 hava durumu raporu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlandı. Peki Antalya’da hava nasıl olacak? İşte 11 Kasım Meteoroloji hava durumu tahmini raporu.

’da hava sıcaklığının düşmesiyle aralıklarla yağmur etkili olurken, yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Kemer ilçesinde 2 bin 365 metre yüksekliğinde Tahtalı Dağı'nın zirvesindeki Olympos Teleferik de beyaza büründü. Teleferikle zirveye çıkan yerli ve yabancı turistler, kar yağışıyla karşılaştı. Ziyaretçiler, o anları cep telefonlarıyla kaydetti. Kar yağışıyla kısa sürede işletmedeki masa ve sandalyelerin de üzeri karla kaplandı.

Antalya 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Antalya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Antalya hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 22°. Yarın için Antalya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 22°. 13 Kasım 2024 Çarşamba Antalya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 23°.


#Antalya
#Hava durumu
#Meteoroloji

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 250 bin konut projesi ne zaman başlayacak?