Antalya hava durumu
Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Antalya için 11 Kasım 2024 hava durumu raporu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlandı. Peki Antalya’da hava nasıl olacak? İşte 11 Kasım Meteoroloji hava durumu tahmini raporu.
’da hava sıcaklığının düşmesiyle aralıklarla yağmur etkili olurken, yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Kemer ilçesinde 2 bin 365 metre yüksekliğinde Tahtalı Dağı'nın zirvesindeki Olympos Teleferik de beyaza büründü. Teleferikle zirveye çıkan yerli ve yabancı turistler, kar yağışıyla karşılaştı. Ziyaretçiler, o anları cep telefonlarıyla kaydetti. Kar yağışıyla kısa sürede işletmedeki masa ve sandalyelerin de üzeri karla kaplandı.
Antalya 5 Günlük Hava Durumu
Antalya 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Antalya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Antalya hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 22°. Yarın için Antalya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 22°. 13 Kasım 2024 Çarşamba Antalya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 23°.
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