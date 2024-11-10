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Meteoroloji uyardı: Doğu Akdeniz'de fırtına bekleniyor

Meteoroloji uyardı: Doğu Akdeniz'de fırtına bekleniyor

11:1210/11/2024, Pazar
AA
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava tahmin raporunu yayımladı. Doğu Akdeniz'de rüzgarın bugün ilk saatlerden itibaren fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Doğu Akdeniz'de fırtına uyarısında bulunuldu.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün rüzgarın Doğu Akdeniz'de 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.


Fırtınanın, akşam saatlerinden itibaren bölgenin doğusunda, yarın sabah saatlerinden itibaren ise batısında etkisini kaybetmesi bekleniyor.




#Doğu Akdeniz
#fırtına
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü

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