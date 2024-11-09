Mangal faciası: Eşlerden biri zehirlenerek öldü diğerinin durumu ağır

Olay, Ergani ilçesi Şirinevler Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'ndeki 2 katlı müstakil bir evde meydana geldi. Evin alt katında yalnız yaşayan Senem ve Mustafa Akyıl çifti, dün akşam saatlerinde ısınmak için mangal yaktı. Çiftten bir süre haber alamayan yakınları, sabah saatlerinde geldikleri evde çifti hareketsiz buldu.