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Meteoroloji'den İstanbul ve çevresi için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul ve çevresi için sağanak yağış uyarısı

07:059/11/2024, Cumartesi
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Kırklareli kıyıları ile Balıkesir’in kuzey bölgelerinde yağmur ve sağanak yağışların etkili olacağını duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü
tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Balıkesir’in kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.

  • Hava sıcaklıklarının, Marmara'da 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'da yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.


Kuvvetli rüzgar uyarısı


Rüzgarın, Marmara'da kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



MARMARA


Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Balıkesir’in kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.


EDİRNE °C, 13°C

Parçalı bulutlu


İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı


KOCAELİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı


TEKİRDAĞ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu


EGE


Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.


A.KARAHİSAR °C, 14°C

Az bulutlu ve açık


DENİZLİ °C, 21°C

Az bulutlu ve açık


İZMİR °C, 21°C

Az bulutlu ve açık


MUĞLA °C, 21°C

Az bulutlu ve açık


AKDENİZ


Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.


ADANA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık


ANTALYA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık


ISPARTA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu


MERSİN °C, 26°C

Az bulutlu ve açık


İÇ ANADOLU


Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.


ANKARA °C, 15°C

Az bulutlu ve açık


ESKİŞEHİR °C, 15°C

Az bulutlu ve açık


KAYSERİ °C, 14°C

Az bulutlu


KONYA °C, 13°C

Az bulutlu ve açık


BATI KARADENİZ


Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.


BOLU °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu


KASTAMONU °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu


SİNOP °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu


ZONGULDAK °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu


ORTA ve DOĞU KARADENİZ


Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.


RİZE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu


SAMSUN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu


TOKAT °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu


TRABZON °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu


DOĞU ANADOLU


Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.


AĞRI °C, 12°C

Az bulutlu ve açık


ERZURUM °C, 10°C

Az bulutlu ve açık


MALATYA °C, 15°C

Az bulutlu ve açık


VAN °C, 11°C

Az bulutlu ve açık


GÜNEYDOĞU ANADOLU


Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.


DİYARBAKIR °C, 18°C

Az bulutlu


GAZİANTEP °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu


MARDİN °C, 17°C

Az bulutlu


ŞANLIURFA °C, 22°C

Az bulutlu


Denizlerde hava


Batı Karadeniz’in batısı, Marmara, Kuzey Ege'nin kuzeyi ile Doğu Akdeniz açıklarında fırtınamsı rüzgar bekleniyor.


KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu yer yer çok bulutlu, batısı sağanak yağmurlu; Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, öğle ve akşam saatlerinde batısı 7; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren batısı 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 3,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.


MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.


EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyi 7; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi kuzeydoğudan 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.


AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, zamanla batısı çok bulutlu, gece saatlerinde Batı Akdeniz’in açıkları ile batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi’nin batısı ile gece saatlerinde Batı Akdeniz’in doğusu 6; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren yer yer 6, gece saatlerinde açıkları 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.


VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m; Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.




#Meteoroloji
#hava durumu
#sağanak

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