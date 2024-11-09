Meteoroloji'den İstanbul ve çevresi için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü

tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Balıkesir’in kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.