Meteoroloji'den İstanbul ve çevresi için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Kırklareli kıyıları ile Balıkesir’in kuzey bölgelerinde yağmur ve sağanak yağışların etkili olacağını duyurdu.
- Hava sıcaklıklarının, Marmara'da 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'da yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli rüzgar uyarısı
Rüzgarın, Marmara'da kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Balıkesir’in kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.
Parçalı bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.
Az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu
Az bulutlu
Denizlerde hava
Batı Karadeniz’in batısı, Marmara, Kuzey Ege'nin kuzeyi ile Doğu Akdeniz açıklarında fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu yer yer çok bulutlu, batısı sağanak yağmurlu; Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, öğle ve akşam saatlerinde batısı 7; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren batısı 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 3,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyi 7; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi kuzeydoğudan 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, zamanla batısı çok bulutlu, gece saatlerinde Batı Akdeniz’in açıkları ile batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi’nin batısı ile gece saatlerinde Batı Akdeniz’in doğusu 6; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren yer yer 6, gece saatlerinde açıkları 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m; Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.