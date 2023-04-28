Antalyaspor- Fatih Karagümrük

Bu sezon deplasmanda kolay maç kazanamayan Akdeniz ekibi, 31 hafta sonunda oynadığı maçlarda 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 14 yenilgi sonucunda hanesine yazdırdığı 33 puanla 13'üncü sırada yer aldı.

Geçen hafta iç sahada Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup olan ve dış sahada oynadığı karşılaşmalarda en son 12. haftada Sivas'tan 2-0'lık skorla üç puanla dönen kırmızı-beyazlılar, deplasmandaki üç puan hasretine Fatih Karagümrük maçıyla son vermek istiyor.