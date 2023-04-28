|
Özgün

Antalyaspor, Süper Lig'in 32. haftasında yarın Fatih Karagümrük'e konuk olacak

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, yarın VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Antalyaspor-Fatih Karagümrük maçı saat kaçta, nerede oynanacak?

10:44 . 28/04/2023 Cuma
Yeni Şafak
Antalyaspor- Fatih Karagümrük

Antalyaspor- Fatih Karagümrük

Bu sezon deplasmanda kolay maç kazanamayan Akdeniz ekibi, 31 hafta sonunda oynadığı maçlarda 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 14 yenilgi sonucunda hanesine yazdırdığı 33 puanla 13'üncü sırada yer aldı.

Geçen hafta iç sahada Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup olan ve dış sahada oynadığı karşılaşmalarda en son 12. haftada Sivas'tan 2-0'lık skorla üç puanla dönen kırmızı-beyazlılar, deplasmandaki üç puan hasretine Fatih Karagümrük maçıyla son vermek istiyor.

Antalyaspor, sezonun ilk yarısında VavaCars Fatih Karagümrük ile Antalya'da yaptığı maçı 4-2 kazanmıştı.

ANTALYASPOR- FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Halil Umut Meler yönetecek.



#antalya
#antalyaspor
#Fatih Karagümrük
#FUTBOL
#SÜPER LİG
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.