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Antalyaspor, Ümraniyespor'u ağırlıyor

Spor Toto Süper Lig 21. haftasında Antalyaspor evinde Ümraniyespor’u ağırlıyor. Saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. 6 maçtır galibiyete hasret olan Antalyaspor bugün evinde bu seriye son vermek için sahaya çıkacak. Ligin son sırasında yer alan Ümraniyespor ise zorlu deplasmandan puan ve puanlar çıkarmaya çalışacak. Antalyaspor - Ümraniyespor maç kadrosuna ve muhtemel 11’lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

17:13 . 28/01/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Antalyaspor - Ümraniyespor

Antalyaspor - Ümraniyespor

Spor Toto Süper Lig 21. haftasında Antalyaspor ve Ümraniyespor karşı karşıya geliyor. Muhtemel 11’lere ve takım istatistiklerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

ANTALYASPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

FRAPORT TAV ANTALYASPOR

Helton, Bünyamin, Veysel, Ömer, Güray, Fernando, Fredy, Sinan, Nakajima, Doğukan, Larsson

HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR

Orkun, Popov, Glumac, Epureanu, Lenjani, Sackey, Kartal, Oğuz, Onur, Geraldo, Umut.

TAKIMLARIN İSTATİSTİKLERİ

Ümraniyespor ile oynadığı tek Süper Lig maçını 1-0 kazanan Antalyaspor'un, lig tarihinde 2+ kez karşılaştığı takımlar arasında puan kaybetmediği tek rakibi Karşıyaka (2G).

Bu sezon Antalyaspor ile oynadığı Süper Lig maçını gol atamadan kaybeden Ümraniyespor (0-1), geçen sezon 1. Lig'de karşılaştığı takımların tamamına karşı en az bir gol sevinci yaşadı.

Evinde oynadığı son üç Süper Lig maçını kazanamayan Antalyaspor (1B 2M), Nuri Şahin yönetiminde daha uzun bir galibiyet hasreti yaşamadı. Son 15 iç saha maçında da gol yiyen Akdeniz ekibi, seyircisi önünde daha uzun bir seriyi en son Nisan 2000-Nisan 2001 arasında geçirdi (18 maç).

Deplasmanda oynadığı son iki Süper Lig maçını kazanan Ümraniyespor, daha önceki altı dış saha karşılaşmasında topladığı puanı ikiye katladı (3; 3B 3M).

İstanbul takımlarına rakip olduğu son üç Süper Lig maçını kaybeden Antalyaspor, bu şekilde üst üste dört mağlubiyeti en son Kasım 2017-Şubat 2018 arasında aldı.

SPOR TOTO SÜPER LİG PUAN DURUMU







#Antalyaspor
#Ümraniyespor
#Spor Toto Süper Lig
#puan durumu
#21. hafta
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Antalyaspor, Ümraniyespor'u ağırlıyor
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