AÖF giriş belgesi sorgulama aosogrenci.anadolu.edu.tr: AÖF sınav yerleri öğrenme ekranı 2022

Üniversite eğitimini uzaktan sağlayacak öğrencilerin gireceği AÖF sınavının yerleri, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından açıklandı. Sınav öncesi öğrenciler AÖF giriş belgelerini öğrenci otomasyonu üzerinden T.C kimlik numaraları ile öğrenebilecekler. Peki, Açıköğretim (AÖF) sınavı 2022 ne zaman?

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA 2022

AÖF bahar dönemi ara sınav giriş yerleri açıklandı! Sınav giriş bilgilerinizi öğrenci otomasyonu sayfanızdan çıktısını alabilirsiniz. 2-3 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan AÖF bahar dönemi ara sınavları için sınav binaları ve salonlarını merak ediyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından sınav giriş yerlerini merak eden adaylar https://aosogrenci.anadolu.edu... adresi üzerinden sınav giriş yerlerini sorgulayabilecek.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

2021-2022 eğitim yılı Bahar Dönemi Ara Sınavları, 02- 03 Nisan 2022 tarihlerinde yapılacak.

21 Şubat 2022 tarihine kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilir.